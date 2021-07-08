Yurtdışı üniversitesi kapılarını açan IB diplomasında rekor başarı

Lise öğrencilerini üniversite öncesi kişisel, sosyal ve akademik olarak geliştirirken aynı zamanda yurt dışındaki üniversitelerin istediği kriterlere uygun olarak hazırlayan IB (International Baccalaureate, Uluslararası Bakalorya), Diploma Programından mezun olan Gökkuşağı Koleji IB öğrencileri, Mayıs 2021 ölçme-değerlendirme döneminde üstün bir başarı göstererek, kurumun IB tarihindeki yeni rekorunu belirledi. 45 puan üzerinden 40 ve üzeri IB puanı alanların oranı yüzde 42, 30 ve üzeri alan öğrencilerin oranı ise yüzde 83 oldu.

IB, yurt dışında üniversite hayali olan öğrencilerin lise öğrenimi sırasında aldığı ve 2 yıl boyunca gençlere hem sosyal hem akademik anlamda birçok yeti kazandırdığı bir program olarak eğitim hayatında önemli bir rol oynamaya başladı. Diploma programından mezun olan öğrenciler, dünyada 2 binden fazla üniversitede burslu okuma imkanı elde ediyor. Program kapsamında öğrenciler aslında bir nevi hem üniversite hayatına hazırlanıyor hem de etkin bir role bürünerek tüm dünyaya hakim birer birey olma yolunda ilerliyor. 6 dersin yanında programın ayrılmaz parçası olan 3 temel öğe Bilgi Kuramı, CAS (üreticilik, aktivite, toplum hizmeti) ve Genişletilmiş Makale ile 5000’den fazla IB Dünya Okulunda uygulanan Diploma Programı, farklılığı, merakı, uluslararası bakış açısını ve sağlıklı bir öğrenme hevesini teşvik ederek eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye odaklanıyor.

Bu anlamda okulların LGS veya YKS başarısı dışında yurt dışında geçerli IB Diploması vermesinin de okul tercihlerinde önemli bir kriter olduğunu gören ve öğrencilerine nitelikli bir eğitim verme hedefinde olan Gökkuşağı Okulları da IB Diploması veren eğitim kurumları arasında. Dünya çapında 140 ülkede 16-19 yaş aralığındaki bireyleri yüksek öğrenime her anlamda hazırlayan IB Diploma Programından mezun olan Gökkuşağı Koleji IB öğrencileri, Mayıs 2021 ölçme-değerlendirme döneminde üstün bir başarı göstererek kurumun IB tarihindeki yeni rekorunu belirlediler.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı okul birincisi Nur Betül Gayretli, 45 puan üzerinden 44 IB puanı alarak okulun IB serüveninde şimdiye kadar elde edilen en yüksek puana ulaşırken, 40 ve üzeri IB puanı alanların oranı yüzde 42, 30 ve üzeri alan öğrencilerin oranı ise yüzde 83 oldu. Kolej hem Mayıs 2021 dönemi dünya ortalamasının 45 üzerinden 33 olduğu IB diploma kategorisinde 45 üzerinden 36 puan ortalaması ile dünya ortalamasının üzerinde bir başarı elde etti hem de IB diploması ile yine dünya ortalamasında ödüllendirme oranı yüzde 89 olarak belirlenirken kolej öğrencilerinin IB diploması ile ödüllendirme oranı yüzde 92 oldu.

“Öğrenciler lisede tez hazırlamayı öğreniyor”

Sonuçlardan çok mutlu olduklarını ifade eden Gökkuşağı Okulları IB Diploma Programı Koordinatörü Murat Kotan konuyla alakalı olarak bilgilendirmelerde bulundu. Murat Kotan , “Program, tüm dünyada lise programı olarak geçen dünyanın en prestijli ve öğrencilerin dengeli bir akademik eğitim almasını hedefleyen bir program. Ayrıca bir ön üniversite eğitimi de diyebiliriz. Çünkü içerisinde eleştirisel düşünme becerilerini geliştiren bilgi kuramı gibi birçok önemli ders var. Ayrıca üniversitedeki tez yazma sürecini öğrenciler lise düzeyinde tadarak, üniversiteye hazır hale geliyorlar. Akademik yazma becerileri, alıntılama kuralları, intihal yapmama gibi beceriler kazanıyorlar. Derslerde özellikle öğrencilerin hayal ettikleri üniversitedeki bölümlere endeksli olarak seçilmekte. Bu sayede her öğrenci kendi üniversite hayaline göre bir seçim yapmakta. Ölçme değerlendirme sistemi de farklı, öğrencileri aktif eden, dersin merkezine alan, öğretmenlerin biraz pasife olduğu bir sistem. İki sene sonunda tek bir sınav ile değil de öğrencilerin yıl içerisinde programı aldıkları süre içerisindeki performanslarını da ortaya koyabildikleri bir sisteme dayalı olarak işliyor” dedi.

“Beyin göçünü engellemek adına Türkiye’deki üniversiteler de IB Diplomasını kabul etmeli”

Dünyadaki birçok üniversiteden kabul gören bu diplomanın Türkiye’deki üniversiteler tarafından da beyin göçünü engellemek amacıyla kabul etmesi gerektiğinin altını çizen Kotan, “Bu uluslararası bir program ve Türkiye’de yaklaşık 3 bin civarı öğrenci bu programa dahil oluyor. Dünyanın en seçkin, en güzide, en donanımlı öğrencileri bu programdan mezun olarak yurt dışındaki dünyanın tüm üniversitelerinden kabul alıyorlar. Bu, öğrencilerimizi ve çocuklarımızı yurt dışına meyil ederek beyin göçüne sebep oluyor. Donanımlı öğrencilerin Türkiye’de yer bulması, kabul alması çok önemli. Yurt dışındaki öğrenciler bir takım kurallar çerçevesinde nasıl ki ülkemizdeki üniversiteleri tercih ediyor, IB öğrencileri de aynı şekilde belli kriterlerle yurt dışına gitmeden Türkiye’deki üniversitelerde okumasını bekliyoruz. Bu anlamda yetkililerimizden, üniversiteleri yenilikçi ve girişimci olmaya sevk eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yetka Saraç’tan, bakanlıklarımızdan bir çalışma bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Program, dünya insanı olmamı sağladı”

45 puan üzerinden 44 puan alarak büyük bir başarı elde eden Nur Betül Gayretli ise program sayesinde kendisini bir dünya insanı olarak hazırladığını söyleyerek, “Çok eğlenceli bir yolculuktu bizim için, gerek akademik gerek sosyal hayatımız gerçekten çok gelişti. O yüzden şuanda bunun karşılığını aldığım için de çok mutlu hissediyorum. IB Programı benim dünya insanı olmamı sağladı. Küresel sorunlar üzerine çok fazla tartışmalar yaptık. Mesela sınıf ortamında herhangi bir ülkenin sorunlarını ele alıyorduk. Bu sayede eleştirisel düşünmemiz de arttı. Aynı zamanda hem entelektüel hem sosyal hem akademik anlamda çok geliştik. Öğrenciler kendilerini bu eğitim boyunca farklı bir boyutta buluyor. Şimdi ise üniversite için birçok plan yapmaya başladım. Şuanda Türkiye’deki üniversiteler kabul etmediği için bu diplomayı yurt dışında İngiltere başta olmak üzere birçok ülkedeki iyi üniversitelere başvurdum. Hepsinden kabul görüyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.