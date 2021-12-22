Yurt dışından öğrenci kabulünde 6 dilli yeni sistem: TR-YÖS

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin değişikliğe gidilen kararla Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (MYÖS) kaldırılarak, yerine Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) getirildi.

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, YÖK’ün yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin 23 Haziran’da aldığı kararda değişikliğe gidildiği belirtilerek, Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın (MYÖS) iptal edildiği ve yerine Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın (TR-YÖS) getirildiği kaydedildi. ÖSYM tarafından yapılacak TR-YÖS’ün ilkinin Ocak 2023’te gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, TR-YÖS’ün Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerince yapılacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak yabancı uyrukluların yükseköğretim kurumlarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile girebilecekleri kaydedildi.