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Yurt dışından 150’yi aşkın eğitim kurumu başarılı Türk öğrenciler için geliyor

Yurt dışında eğitim almak isteyenler burs seçeneklerine yöneldi. Kanada, İngiltere ve Amerika üniversiteleri başarılı öğrencilere sağladıkları burslarla öğrencilerin gözdesi oldu. Özellikle ortalaması 3.50’un üzerindeki öğrenciler 20 bin Sterlin’i bulan burslarla yurtdışı hayallerine devam edebilecek.

Eğitim 13.04.2022, 12:21
Yurt dışından 150’yi aşkın eğitim kurumu başarılı Türk öğrenciler için geliyor

Yurt dışında eğitim almak isteyenler burs seçeneklerine yöneldi. Kanada, İngiltere ve Amerika üniversiteleri başarılı öğrencilere sağladıkları burslarla öğrencilerin gözdesi oldu. Özellikle ortalaması 3.50’un üzerindeki öğrenciler 20 bin Sterlin’i bulan burslarla yurtdışı hayallerine devam edebilecek.

Ekonomik ve siyasal şartlar ne olursa olsun yurtdışında eğitim öğrencilerin ve ebeveynlerinin her zaman aklında ve hayalinde olan bir eğitim alternatifi oluyor. Son dönemde Türk Lirasındaki değer kaybı ve enflasyondaki yükseliş bu hayallere engel olmuyor. Aileler çözüm yolunu başarılı çocuklarına burs bulmakta arıyor. Bu yıl 39. kez düzenlenecek olan IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları ailelerin bu arayışına destek olacak.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan ötürü bu ülkelerden öğrenci alamayan ülkeler başarılı Türk öğrencilere özel burslar sunarak bu başarılı öğrencileri kendi eğitim kurumları bünyesine çekmek istiyor. Konu hakkında konuşan IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, “Bu yıl öğrencilerin burs fırsatlarını en çok sorduğu yıl oldu diyebiliriz. Fuar kapsamında 20 ülkeden 150’nin üzerine eğitim kurumunu Türk gençler ve aileleriyle buluşturuyoruz. Bu sene okullar hem pandemi sonrası hedeflerine ulaşabilmek için hem de Rusya Ukrayna savaşının oluşturduğu yurtdışı eğitim dengelerini değiştirmesinden ötürü Türk öğrencilere çok özel fırsatlar sunuyor. Fuar kapsamında kimi üniversiteler 400-500 Euro’ya varan kayıt ücretlerini almazken kimi üniversiteler yüzde 50, yüzde 70 ve yüzde 100’ü bulan ciddi burs imkanlarıyla öğrencilerin yolunu açıyor. İngiltere, Amerika ve Kanada başarılı öğrencilere ciddi oranda burslar sunuyor” dedi.

“Ortalaması 3.50 üstündekiler çok avantajlı”

Akar; “Başarılı öğrenci yurtiçinde de yurtdışında da her zaman ödüllendiriliyor ve başarısı karşılıksız kalmıyor. Not ortalaması 4 üzerinden 2.50’nin üzerinde olanlar burs imkanlarından faydalanabiliyor fakat en fazla burs alan kısım ortalaması 3 ve 3.50 üzeri olanlar. İngiltere’de 20 bin Sterlin’e kadar çıkan burs imkanları var. Üniversitelerin çoğu sadece Türkiye’den başvuran öğrencilere yüzde 15’e varan indirimler sunuyor, pek çok öğrenci fuara katılan öğrencilerden 400-500 Euro’ya varan başvuru ücretlerini almıyor. Bunlar çok değerli fırsatlar” dedi.

İngiliz eğitim kurumunda Türk öğrencilere yüzde 15 burs

İngiliz, Kanada ve Amerikan üniversitelerinin yoğun ilgi gösterdiği fuarda İngiliz MPW Colleges başarı durumuna bakmadan sadece Türk öğrencilere yüzde 15 burs verirken Kings College London lisansüstü öğrencilere 10 bin Sterlin’e kadar burs vereceğini duyurdu. Yine İngiltere’den bir üniversite olan Plymouth University başarılı öğrencilere yüzde 50 burs imkânı sağlıyor. Durum Amerika’da da değişmiyor. University at Albany Suny, Clark University, S. George University sadece Türk öğrenciler için geçerli burslar ve indirimlere sahip. Almanya ise Jacobs Üniversitesi bir lisans öğrencisine 60 bin Euro değerinde sunduğu burs ile dikkat çekiyor.

Ankara’da başlayıp İzmir’de devam eden IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları 14 Nisan’da İstanbul Anadolu yakasında, 16-17 Nisan’da ise Avrupa yakasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

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