Yüksekova’ya yerleştirilen depremzede öğrenciler ders başı yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hakkari’nin Yüksekova ilçesine yerleştirilen depremzede çocuklar bugün ders başı yaptı.

Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremler; Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’da on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 11 ilde büyük hasara yol açan depremlerin ardından Yüksekova ilçesine yerleşen ailelerin çocukları, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin açılmasıyla ders başı yaptı.

Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve beraberindekiler de Esenyurt Mahallesi’ndeki okula çocuklarını getiren depremzede aileleri karşıladı. Depremzede çocuklara okulun ilk gününde okul malzemesi, çanta ve değişik hediyeler veren Müdür Yusuf Atael, sınıfları da gezerek yeni gelen öğrenciler hakkında bilgi verdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, deprem bölgesinden gelen öğrencileri Esenyurt İlk ve Ortaokuluna yerleştirdiklerini belirterek, “Öğrencilerimize çantalar, okul malzemeleri ve değişik hediyeler verdik. Bizde yaşanan acıyı bir nebze de olsa dindirmek istiyoruz. İlçemize toplam 120 öğrenci geldi. Bizde bugün itibariyle hepsinin kayıt işlemlerini bitiriyoruz. Deprem ilk olduğu andan itibaren devletin tüm kurumları olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığımızda alandaydı. Öğrenciler için gereken her şeyi yaptılar ve yapıyorlar. Bizde Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü olarak elimizden gelen her şeyi fazlasıyla öğrencilerimiz için yapacağız” dedi.

Depremzede veli Sevda Aslan ise deprem felaketinden dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, “Çok can kaybımız oldu. Bizde ailelerimizi bırakıp buraya geldik. İnşallah bir daha bu tür felaketler yaşanmaz. Bizim çocuklarımız burada, bizde yeni bir hayata başlayacağız. Bizim için çok zor. Allah herkesin yardımcısı olsun’’ ifadelerini kullandı.