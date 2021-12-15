Yüksekovalı öğrencilerden ‘Türk Polisi’ etkinliği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Hamit Kesici Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen ‘Türk Polisi’ etkinliğine polisler de katılım gösterdi.

Dize Mahallesi’nde bulunan Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu ’Türk Polisi’ konulu etkinliğe Yüksekova Emniyet Müdürü Murat Güneş ve personeli de davet edildi. Okulun konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, şiirlerin okunmasıyla devam etti. Büyük beğeni toplayan program, daha sonra Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin hazırladığı Teşekkürname ve hediyelerin dağıtılmasıyla son buldu.

Öğrencilere hediyelerini veren Yüksekova Emniyet Müdürü Murat Güneş, “Emniyet teşkilatı olarak ilk geldiğimiz günden beri söylüyoruz, ilkokul çağından liseye kadar öğrencilerimizin yanında olacağız. Pandemi nedeniyle biraz geç kaldık ama nisan ayından beri ‘Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar’ projesi kapsamından birçok kez bir araya geldik. Bundan sonra gelmeye de devam edeceğiz. Ülkenin geleceği sizlersiniz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizden gelen geri dönüşümleri gördükçe daha çok mutlu oluyoruz. 24 saat görev yapan polis ağabeyleriniz sizin için daha da fazla çalışacaklar. Bundan emin olun. Her zaman yanınızdayız. Ne zaman isteseniz bizim kapımızı çalabilirsiniz” dedi.

6. sınıf öğrencisi Gever Akyol ise davetlerine katılan Emniyet Müdürü Güneş ve beraberindeki polis memurlarına teşekkür ederek, “Okulumuza gelen polis ağabeylerimiz için şiir ve İstiklal Marşı okuduk. Daha önce polisten bahsedilince kokuyorduk. Kızgın olduklarını biliyorduk. Şimdi öyle değil. Polis, aslında bizi anlayan, ziyaret eden ve güvenliğimizi sağlayandır. Şimdi onları daha yakından tanıdık. Sıcaklığını yakın hissettik" ifadelerini kullandı.