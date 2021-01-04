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Yüksekovalı aile pandemiyi fırsata çevirerek çocuklarıyla etkinlik düzenliyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Atalay ailesi, pandemiyi fırsata çevirerek çocuklarıyla okuma gibi etkinlikler düzenliyor.

Eğitim 04.01.2021, 09:38
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Yüksekovalı aile pandemiyi fırsata çevirerek çocuklarıyla etkinlik düzenliyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Atalay ailesi, pandemiyi fırsata çevirerek çocuklarıyla okuma gibi etkinlikler düzenliyor.

Uzaktan eğitimi daha eğlenceli hale getirmeye çalışan Atalay ailesi, hafta sonları evlerinde çocuklarının gelişimi ve sıkılmamaları için okuma etkinliği düzenliyor. Atalay ailesi, korona virüsten dolayı zor günlerin yaşandığı süreci fırsata çevirerek, 2 çocuklarını okumaya teşvik edip örnek olmayı başardı. Ailenin oğulları Berat Doğaç Atalay ve Mirhaç Sıraç Atalay, anne ve yaptıkları etkinlikler sayesinde derslerinde daha hevesli ve daha dinamik olduklarını belirterek, bu sayede televizyon, bilgisayar ve telefon gibi teknolojik aletlerden uzak olduklarını söyledi.

“Pandemi sürecini fırsata çevirdik”

Çocukları için pandemiyi fırsata çevirdiğini ifade eden baba Bülent Atalay, “Kısıtlama günlerinde genel itibariyle çocuklarıma özverili bir biçimde kitap okumayı öğretmek, hayata bakış açılarının daha değişik, daha iyi olması ve ülkemizin menfaati için yapıyoruz. Aynı zamanda bu pandemi sürecinden ötürü dış dünyayla kesilen iletişimimizin ve hayatımızın dışında bir hayat olabileceğini, içeride de bir şeylerin yapılabileceğini, daha aktif olunabileceğini görmemiz gerekiyor. Nihayetinde okullarımız kapalı, eğitimde sıkıntılar yaşanıyor. Bundan dolayı çocuklarımız için bunu yapmamızın gerekli ve iyi olacağını düşündük. Bu süreçte çocuklarımızla beraber yeri geldiğinde kitap okuyoruz, yeri geldiğinde ders çalıştırıyoruz. Dil olsun, yaşama dair şeyler olsun, beraber çalışabiliyoruz. Bazen oyun oynuyoruz. Aslında her ailenin yapması gereken şeyler bunlar. Hem Türkiye hem de Yüksekova özelinde eğitim bazında eksikliklerimizin olduğunu düşündüğümüzden bu eksikliklerin giderilmesi için de özverili hareket etmek gerektiğini düşündük. Yeni nesil eğitim açısından daha iyi geliştirilebilir. Teknolojik açıdan olarak olsun, ders çalışma adaptesi, işitsel zekâ, görsel zekâ, mantıksal, uzamsal zekâ, bu tür zekâ çeşitlerini de pekiştirip daha üst bir kategoriye çıkarabilmek için de ailece çalışmalar yapmaktayız. Hafta sonları çocuklarımızla beraber ailecek etkinlik yapmak adına kitap okuyoruz. Hangimiz ne kadar okuyabilir, okuduğunu ne kadar anlamış, ne kadar pekiştirmiş, bunun gibi şeyleri düşünerek bazı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. İşin aslını sorarsınız, bence eğitim her şeyin başı demektir. Benim açımdan eğitimsiz bir aile olamaz, eğitimsiz bir çocuk olamaz. Hafta sonlarımızı dışarıda gezip dolanmak yerine, içeride kalıp bu tür etkinlikleri yapmak daha güzel olacak diye düşünüyoruz. Bu şekilde hem çocuklarımız sıkılmasın diye, beraber kitap okuyoruz, hem zamanı daha doğru bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Muhakkak ki dışarıda da bir hayatımız var. Çocukların da var, her çocuğun olduğu dışarıda bir hayatları var. Ancak en azından pandemi sürecinde zamanı daha doğru daha etkin değerlendirmek istedik. Biraz da tabletten, bilgisayardan, televizyondan, düzenimizi bozan teknolojik araçlardan uzak durmak adına, bu şekilde kitaplar okuyarak, birtakım oyunlar oynayarak, çocuklarla pekiştirerek daha güzel bir şekilde zaman geçirebiliyoruz” dedi.

“Biz sıkılmayalım diye annem ve babam bize eğitim konusunda etkinlikler düzenliyorlar”

Atalay ailesinin çocuklarından Berat Doğaç Atalay ise tek başlarına okuma etkinliği yaptıklarında sıkılabildiklerini dile getirerek, “Annem ve babam bize katıldıktan sonra bu etkinliğimiz daha verimli geçiyor. Sıkılma gibi derdimizde kalmadı. Her şekilde artık istekli okuyoruz. Kendimizi oyunlara vereceğimize, biz böyle ailece okumalar yaparak keyif ve çok verim alıyoruz. Bununla beraber çok güzel bir şekilde de çalışmalar yapıyoruz. Annem ve babamda bize her konuda çok yardım ediyorlar. Bizim kitapları bitirdiğimizde anneme ve babama konuyla ilgili sorular soruyoruz ve güzel de cevaplar alıyoruz. Yani bunu her aileye tavsiye ediyoruz, artık herkes eğitime önem versin gelecek daha güzel olsun” ifadelerini kullandı.
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