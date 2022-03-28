Yüksekovalı 40 öğrenci, İstanbul ve Çanakkale gezisine uğurlandı

Hakkari Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünün organizasyonuyla 40 öğrenci, İstanbul ve Çanakkale gezisine gönderildi.

İlçenin Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan Yüksekova Polisevi’nde düzenlenen uğurlama programına Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Emniyet Müdürü Mete Salavat Pınar, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Birçok öğrenci ilk defa İstanbul ve Çanakkale’yi göreceklerini ifade ederek, organizasyonu yapan il ve ilçe emniyet müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Programda konuşan Yüksekova Kaymakamı Çimşit, 40 öğrencinin geziye katılacağını belirterek, “Bu gezi çerçevesinde hem İstanbul hem de Çanakkale var. Güzel bir proje, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Fatma Güvener adlı öğrenci ise geziden dolayı Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, “Biz buradan 40 öğrenci gidiyoruz. Bugün çok mutluyum, ilk kez tarihi şehirlere gidiyoruz. Özellikle Çanakkale’yi çok merak ediyorum. Biz de birazdan uçakla İstanbul ve sonra Çanakkale’ye geçeceğiz. 4 gün 3 gece kalacağız, daha sonra tekrar Yüksekova’ya döneceğiz” ifadelerini kullandı.

Öğretmen Merve Cengiz de çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, “Bünyesinde tarihi barındıran şehirlere gidiyoruz. Özellikle tarih kitaplarında yaşadıklarımızı şimdi de öğrencilerle canlı yaşayacağız. Bize bu imkânı sağlayan Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Tarihi yolculuk gezimizi bitirdikten sonra tekrar ilçeye döneceğiz” şeklinde konuştu.