Yüksekova’da YKS heyecanı başladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu, heyecanla başladı.

YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) maratonu, bütün Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova’da da başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Yüksekova ilçesinin 2 yıldır sınav merkezi ilan edilmesi sevinçle karşılanırken, vatandaşlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilere konaklamaları için evlerinin kapılarını açtı. Önceki senelerde 2 veya 3 gün önceden YKS için Hakkari il merkezi veya Van’a giden öğrenciler, yol ve barınma sorununun yanında maddi külfetle karşılaşıyorlardı. YKS’ye farklı il ve ilçelerden gelen öğrencilerin okullarına ücretsiz taşınmaları sağlanırken, sınav ikinci kez yapıldı.

“Çok heyecanlıyız inşallah istediğimiz gibi geçer”

Bugün çok heyecanlı olduğunu ifade eden öğrencilerden Zehra Çağırma, ’’Hepimizin hakkında hayırlısı olsun diyelim. Çok heyecanlıyız inşallah istediğimiz gibi geçer. Bizde girip çıkacağız artık bakalım nasıl olacak. Bu sınavla istediğimiz puanı alırız inşallah. Tüm arkadaşlara hayırlı olsun’’ dedi.

“Sınav inşallah hepimiz için güzel geçer”

Doğan Yazar isimli öğrenci, ’’Bugün heyecan artmış durumda zaten. Sabah erken saatlerinde okul bahçesine geldik. Biz de sınavın süresini dolup girmesini bekliyoruz. Sınav inşallah hepimiz için güzel geçer’’ ifadelerini kullandı.

“Allah öğrencilere hayırlısını nasip eylesin”

Öğrencilerden Erdelan Kazancı, ’’Zaten heyecan yüzünden erken geldik buraya. Biz de gerçekten çok yoğun tempoyla hazırlandık. Allah öğrencilere hayırlısını nasip eylesin. Bizde çabalamak için yapacağız sınavı en güzelinden’’ şeklinde konuştu.

’’Biz aylardır bu sınav için çalışıp duruyorduk”

Öğrencilerden Şiyar Oyman ise ’’Biz aylardır bu sınav için çalışıp duruyorduk. Şimdi de gireceğiz inşallah hiç bozmadan yapacağız. Herkes içinde hayırlı olsun inşallah. Çok heyecanlıyız. Artık bu sınavla beraber istediğimiz yere varırız. Herkese başarılar diliyorum’’ dedi.