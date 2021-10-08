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Yüksekokula yeni müdür yardımcısı

Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okuluna yeni müdür yardımcısı tayin edildi.

Eğitim 08.10.2021, 16:05
Yüksekokula yeni müdür yardımcısı

Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okuluna yeni müdür yardımcısı tayin edildi.

2019 yılından bu yana Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa MYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölümünde akademik çalışmalarını sürdüren Öğretim Görevlisi Fatih Bilici, MYO Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Bu eğitim ve öğretim yılı ile birlikte MYO Müdür Yardımcılığı görevine başlayan Fatih Bilici, lisans öğrenimini Bursa U.Ü. İşletme Bölümünde, yüksek lisans öğrenimini ise aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dalında tamamladı.

Doktora öğrenimine 2018 yılından bu yana U.Ü. Pazarlama Anabilim Dalında devam eden Fatih Bilici, 2011-2014 yılları arasında Erciyes Anadolu Holding’in Boyteks A.Ş. Bursa işletmesinde ve 2014-2019 yılları arasında da Basın İlan Kurumunda görev yaptı.

Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa MYO’nun akademik kadrosunda 1 profesör, 2 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 3’ü doktora dereceli toplam 10 öğretim görevlisi olmak üzere 14 öğretim elemanı bulunuyor.

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