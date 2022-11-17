Yükseköğretim Kurulu Akademik Hareketlilik Projesi başlıyor

Köklü üniversitelerin yetişmiş akademik kadro ve birikimini 2006 yılından sonra kurulan yeni üniversitelerin istifadesine sunacak Akademik Hareketlilik Projesi için 57 üniversite, 100’ün üzerinde farklı uzmanlık alanındaki öğretim üyesi ihtiyacını Yükseköğretim Kuruluna bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversitelerinde öğretim üyesi temininde güçlük çekilen programlara destek olmak, üniversiteler arasında öğretim elemanı hareketliliğini artırmak ve öğrencileri farklı üniversitelerin öğretim üyeleriyle buluşturmak amacıyla geliştirilen Akademik Hareketlilik Projesi hayata geçiriliyor. Proje ile nispeten köklü üniversitelerin yetişmiş akademik kadrosu ve birikimi, Anadolu’daki henüz yolun başında olan üniversitelerin istifadesine sunulacak. Böylece öğrenciler farklı akademik iklimlerden gelen akademisyenlerle buluşma imkanı elde ederken, diğer taraftan da farklı üniversitelerin akademik kadroları arasındaki ilişkilerin de geliştirilmesi sağlanacak. Ayrıca akademik kadrolarındaki gelişimi henüz tamamlayamamış üniversitelerin genç öğretim elemanları, köklü üniversitelerden gelecek kıdemli akademisyenlerden yararlanma imkanı bulacak. Proje özellikle köklü üniversitelerdeki bazı bölümlerde öğretim üyesi sayısı fazlalığından dolayı ders verme imkanı bulamayan ya da çok az sayıda derse girebilen akademisyenlere yeni kurulan üniversitelerde ders verme ve öğrencilerle daha fazla buluşma imkanı sağlayacak.

Yükseköğretim Kurulu, devlet yükseköğretim kurumlarına gönderdiği yazı ile çeşitli bilim ve sanat dallarındaki öğretim üyesi ihtiyaçlarını bildirmelerini istedi. Buna istinaden 57 üniversite, 100’ün üzerinde farklı uzmanlık alanındaki öğretim üyesi ihtiyacını Yükseköğretim Kuruluna bildirdi. Yükseköğretim Kurulu, 20’si araştırma üniversitesi olmak üzere 43 üniversite rektörlüğünden proje çerçevesinde yapılacak öğretim üyesi görevlendirmelerini gönüllülük esasına öncelik verilmek suretiyle üniversite yönetim kurulu kararı ve rektörün onayı ile bir yarı yıldan az, dört yarı yıldan fazla olmamak üzere kadroları kendi üniversitelerinde kalmak kaydıyla belirlemelerini istedi. Bu üniversitelerce belirlenecek öğretim üyeleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından Anadolu’nun çeşitli üniversitelerinde ihtiyaç duyulan programlarda görevlendirilecek.

Proje çerçevesinde görevlendirilecek ve özlük hakları kurumlarında devam edecek öğretim üyeleri, görev yapacakları kurum kadrolarında çalışanlara sağlanan diğer haklardan da yararlanacak. Projenin uygulanmasına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde başlanacak ve 2023-2024 güz döneminden itibaren çerçevesi daha da genişletilecek.