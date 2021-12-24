YTB’nin düzenlediği “Uluslararası Öğrenci Ödülleri” sahiplerini buldu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen “Uluslararası Öğrenci Ödülleri” törenle sahiplerini buldu.

YTB tarafından Türkiye’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin çeşitli eserler ortaya koyması ve fikirlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen “Uluslararası Öğrenci Ödülleri”, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) konferans salonunda yapılan törenle sahiplerini buldu. Proje, Rapor, Kültür-Sanat, Medya ve İletişim ve Edebiyat alanındaki her kategoriden en iyi 5 eser; birincilik, ikincilik, üçüncülük ve iki mansiyon ödülüyle ödüllendirildi. Programda, uluslararası öğrenciler müzik dinletisi de gerçekleştirdi.

“Biz öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim almasını istiyoruz”

Ödül törenine katılan YTB Başkanı Abdullah Eren, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasını istediklerini, ellerinden gelen imkanları sınırına kadar zorlamaya gayret ettiklerini belirterek, “Biz öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim almasını istiyoruz. Dolayısıyla elimizden gelen imkanları sınırına kadar zorlamaya gayret ediyoruz. Biz ortak bir ideal, ortak bir gelecek tasavvuru için bu burs programını yürütüyoruz. Çünkü bizim inandığımız bir şey var, ülke olarak da kurum olarak da inandığımız bir şey var” dedi.

Eren, şöyle devam etti:

“Dünyadaki bu dengesizlik dünyanın yaşanılabilir bir yer olmasının önündeki en büyük engel. Türkiye Bursları çerçevesinde her sene farklı ülkelerden aldığımız öğrencilerin kalitesini artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ülke çeşitliliğini artırmaya gayret ediyoruz. Sizler artık Türkiye burslusu olarak Türkiye’nin gönüllü birer elçisisiniz. Türkiye’yi tanıyorsunuz, Türkçeyi iyi konuşuyorsunuz. Burada eğitim aldınız, alıyorsunuz, mezun olacaksınız, ülkenize döneceksiniz. Bu gönüllü elçiliği gönüllü bir şekilde devam ettirmenizi istiyoruz.”