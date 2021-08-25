YTB’den yurt dışındaki genç hukukçulara burs

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB), yurt dışında yaşayan hukuk öğrencilerinin başarılarını desteklemek ve yeni nesil hukukçuların Türk toplumunun hukuki konularına ilişkin farkındalık kazanarak uzmanlaşmalarının sağlanması amacıyla ilan ettiği “Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu” başvuruları başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan hukuk öğrencilerinin eğitim hayatlarındaki başarılarını desteklemek için her yıl “Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu” programını ilan ediyor. Yurt dışındaki yeni nesil hukukçuların; Türk toplumunun hukuki konularına ilişkin farkındalık kazanmaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği tesis ederek hukuki danışmanlık verilmesi amacıyla hazırlanan burs programının bu yılki başvuruları ise başladı. Burs programı aynı zamanda yeni nesil hukukçuların uzmanlaşmasını da sağlıyor.

Program kapsamında yurt dışında eğitimine devam eden; lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyindeki hukuk öğrencilerinin, yaşadıkları ülkelerdeki Türk toplumunun (Uluslararası Hukuk, AB Hukuku, Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Yabancılar Hukuku, İdare Hukuku vb. alanlardaki) haklarına dair araştırmalar, raporlar, makaleler, hukuki bilgilendirme ve benzeri nitelikli çalışmalar yapması öngörülüyor. Bunun yanı sıra bir program dâhilinde bursiyerlerden bireysel ve grup çalışmaları temelinde sunumlar yapmaları bekleniyor. Bu burs programıyla farklı ülkelerde hukuk eğitimine yönelmiş gençlerin bir araya gelerek kendi aralarında geniş bir ağ kurmaları da hedefleniyor.

Kimler başvurabilir?

Türk vatandaşı ve Mavi Kart sahibi olanların yararlanabileceği programa 01.01.1991 ve sonrası doğmuş olan adaylar kabul edilecek. Programa başvuracak adayların ortaöğretimini yurt dışında tamamlanmış olmaları gerekiyor.

Programa; Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda öncelikli olmak üzere, ABD, Avustralya, Danimarka, Finlandiya İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç’te Hukuk Fakültesi lisansının 3. sınıfı (5. sömestr) ile üstü sınıfta olan veya lisans üstü eğitimine (yüksek lisans, doktora vs.) devam adaylar başvurabilecek.

Programa son başvuru tarihi 31 Ekim 2021 tarihi olarak belirlenirken, başvurular “basvuru.ytb.gov.tr” adresinden alınıyor. Başvuru şartları ve program hakkındaki detaylı bilgilere ise “www.ytb.gov.tr/hukukbursu” adresinden ulaşılıyor.