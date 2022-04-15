YTB’den yurt dışında Türkçe öğreten kurumlara destek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerin Türkçe öğrenme becerilerinin gelişmesine katkı sunmak ve kar amacı gütmeyen eğitim kurumlarını desteklemek amacıyla ilan edilen “Türkçe Saati Proje Destek Programı (TSP)” başvuruları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerin Türkçe bilgi ve becerilerini artırarak sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Türkçe Saati Proje Destek Programı"na (TSP) başvurular açıldı. Program ile yurt dışındaki yeni kuşağa Türkçe ve Türk kültürünü öğreten; sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar desteklenecek. YTB ilan ettiği bu programla, yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarının kendi imkanlarıyla yıllardır sürdürdükleri Türkçe eğitim çalışmalarını desteklerken aynı zamanda kuruluşların kurumsallaşmasına da katkı sağlıyor.

Son başvuru tarihi 1 Haziran 2022

Türkçe Saati Proje Destek Programına başvurular üç modül çerçevesinde alınıyor. Birinci modül; okul öncesi dönemdeki çocuklara Türkçe ve ülke dilinde çift dilli oyun gruplarının oluşturulmasını içeriyor. İkinci modül ise; okul dönemindeki çocuk ve gençlere yönelik Türkçe kurslarını oluşturuyor. Üçüncü modülde de; Türkçe ve ülke dilinde hizmet veren çift dilli okul öncesi eğitim kurumlarının desteklenmesi yer alıyor. Her üç modüle dair ayrıntılı başvuru rehberi “https://www.ytb.gov.tr/yurtdisi-vatandaslar/turkce-saati-proje-destek-programi” adresinde bulunuyor. Başvurular ise “https://proje.ytb.gov.tr/” sayfasından alınacak olup son tarih 1 Haziran 2022 olarak belirlenmiş durumda.