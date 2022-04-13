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YTB’den Türkiye-AB-NATO ilişkileri sertifikalı eğitim programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan gençlerin Avrupa Birliği ve NATO’yu daha yakından tanımalarını sağlamak ve bu kuruluşlardaki kariyer imkanları hakkında bilgi vermek amacıyla “Türkiye-AB-NATO İlişkileri Sertifikalı Eğitim Programı” düzenliyor.

Eğitim 13.04.2022, 13:24
YTB’den Türkiye-AB-NATO ilişkileri sertifikalı eğitim programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan gençlerin Avrupa Birliği ve NATO’yu daha yakından tanımalarını sağlamak ve bu kuruluşlardaki kariyer imkanları hakkında bilgi vermek amacıyla “Türkiye-AB-NATO İlişkileri Sertifikalı Eğitim Programı” düzenliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve YTB tarafından Avrupa Birliği ile NATO’yu yakından tanımak isteyen yurt dışındaki gençlere yönelik “AB-NATO İlişkileri Sertifikalı Eğitim Programı” düzenleniyor. Program sayesinde genç vatandaşlar, hem Türkiye’nin AB ve NATO ile ilişkilerini daha iyi anlama fırsatı elde edecek hem de bu kuruluşlardaki kariyer imkânları hakkında fikir sahibi olacak. Sertifika programı; YTB, TOBB Brüksel Daimi Temsilciliği ve İktisadi Kalkınma Vakfı Brüksel Temsilciliği işbirliğinde 23-25 Mayıs 2022 tarihleri arasında Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek.

Program çerçevesinde Avrupa Birliği ve NATO’nun genel işleyişi, kurumsal yapıları ve özellikle Türkiye’nin bu kurumlarla ilişkisi üzerine seminerler düzenlenecek. Bunun yanında ise kurum ziyaretleri ile bu kurumlarda görevli personelin aktaracağı kariyer süreçlerine ilişkin bilgilendirme etkinlikleri organize edilecek. Programın dili Türkçe olmakla birlikte, kimi bölümlerinin İngilizce gerçekleştirilmesi ön görülüyor.

Kimler başvurabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, mavi kartlılar ve mavi kart almaya hakkı olanlar (anne babası veya daha üst soyu izinle T.C. vatandaşlığından çıkmış olmak) bu programa başvurabilecek. Başvuru şartları arasında 01.01.1992 ve 01.01.2003 tarihleri arasında doğmuş olmak da bulunuyor. Hâlihazırda lisans ve lisansüstü eğitimine; ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç ülkelerinde devam edenler programda yer alabilecek. Programa yurt dışında ikamet edenler katılabilecek.

Başvurular www.ytb.gov.tr/duyurular/turkiye-ab-nato-sertifikali-egitim-programi-brukselde-basliyor linkinde belirtilen belgelerin abegitimleri@ytb.gov.tr adresine e-posta gönderilmesi yoluyla gerçekleştirilecek. Kontenjanlar sınırlı olup değerlendirmeler; adayların başvuru sırasında ilettiği bilgi ve belgeler göz önünde bulundurularak yapılacak.

Son başvuru tarihi 29 Nisan

Türkiye-AB-NATO İlişkileri Sertifikalı Eğitim Programına son başvuru tarihi 29.04.2022 olarak belirlenirken, Brüksel’de gerçekleştirilecek konaklama ve iaşe YTB tarafından karşılanacak. Ulaşım için bilet ibrazı karşılığında Avrupa ülkelerinden katılım sağlayan kişiler için 150 euro kadar destek sağlanabilecek. ABD ve Kanada’dan programa katılım sağlamak isteyen gençler için üst sınır ise 300 euro olarak belirlenmiş durumda.

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