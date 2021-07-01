YTB’den lisans, yüksek lisans ve doktora yapan gurbetçilere burs

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), dünyanın farklı ülkelerindeki Türk toplumu içerisinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapan başarılı vatandaşlara “Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu” veriyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan Türk diasporasına mensup vatandaşların bulundukları ülkelerin kültür, akademi, siyaset ve sosyal hayatında aktif olabilmeleri için çalışmalar yapıyor. YTB tarafından ilan edilen “Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu” programıyla yurt dışında akademik eğitimlerinde başarılı vatandaşlara burs veriliyor.

YTB tarafından ilan edilen program ile fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler alanında lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun olan ya da başvurular tamamlanana kadar mezun olabilecek adaylara burs veriliyor. Burs programından yararlanacak adayların öncelikle eğitim aldıkları ülkelerin not sisteminde minimum yüzde 80 başarı sağlamaları gerekiyor. Programa katılmak isteyen mezun adaylarda ise, mezuniyetin üzerinden en fazla 1 yıl geçmiş olma şartı aranıyor. Programa ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahipleri başvurabiliyor. Programa başvuracak Türk vatandaşlarının yurt dışında sürekli veya kalıcı ikamet hakkına sahip olmaları da gerekiyor. “Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu” programına son başvuru tarihi ise 15 Ağustos.