YTB’den KKTC’li gençlere liderlik eğitimi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gençlerine kişisel gelişimleri için “KKTC Genç Liderler Programı” düzenliyor.

YTB, KKTC’li gençleri liderlik eğitimi kapsamında bir araya getirdi. 5 Eylül’e kadar sürecek olan “KKTC Genç Liderler Programı” kapsamında Kıbrıslı gençler alanında uzman eğitmenlerden, liderlik, uluslararası ilişkiler, tarih ve kültür seminerleri alacak. Program kapsamında KKTC’li gençler ortak tarihi ve kültürel miraslar ile Türkiye’nin doğal güzelliklerini de düzenlenen gezi program ile yerinde keşfedecek. Program 16 genç katılımcıyla Ankara gezisi ile başladı. Gençler ilk gün Ankara gezisi kapsamında Ulus’taki birinci ve ikinci meclis binalarını, Etnoğrafya Müzesi’ni ve Anıtkabir’i ziyaret etti. Program sonunda ise katılımcılara sertifikaları verilecek.