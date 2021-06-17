YTB’den Karabağ şehit ve gazilerinin çocuklarına Türkiye Bursları

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Azerbaycan’ın bölünmezliği uğruna şehit ve gazi olan kahramanların aileleri için kurulan Yaşat Vakfı’na yaptığı ziyarette, Karabağ Zaferi şehit ve gazilerinin çocuklarına bu yıl Türkiye Bursları kapsamında özel kontenjan ayırdıkları müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Azerbaycan’a gerçekleştirilen ziyarette yer alan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, burada çeşitli temaslar ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Eren, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü uğruna şehit ve gazi olan kahramanların aileleri için kurulan Yaşat Vakfı yetkilileri ile de bir araya geldi. Eren, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda Azerbaycan’ın haklı davasında her zaman yanında olduklarını belirterek, Karabağ Zaferi’nde şehit ve gazi olan kahramanların çocuklarına bu yıl Türkiye Bursları kapsamında özel kontenjan ayırdıklarının müjdesini verdi. Abdullah Eren, YTB’nin faaliyet alanlarındaki çalışma ve projeleriyle Azerbaycan’a desteğini her geçen gün arttırdığını da kaydetti.

YTB Başkanı Eren, temasları kapsamında Azerbaycan Hazar Üniversitesi’ni de ziyaret etti. Eren, burada Türkiye Mezunu Akademisyen ve İş Adamları Platformu üyeleri ile buluştu. Türkiye mezunlarının iki ülkenin birlikteliğini güçlendiren önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Eren’e platform tarafından Azerbaycan’a eğitim alanında sunduğu destekten ötürü Kardeşlik Ödülü takdim edildi.