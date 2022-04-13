YTB’den aile ve sosyal hizmetler alanlarında uzmanlık bursu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen “YTB Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu” programı yurt dışında yaşayan vatandaşların aile ve sosyal hizmetler konusundaki danışmanlık hizmetini karşılayacak olan insan kaynağının yetişmesine katkı sağlıyor.

YTB tarafından hem yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik aile ve sosyal hizmetler konusunda; danışmanlık, destek ve terapi gibi hizmetlerin artması hem de hizmet sağlayacak insan kaynağının yetiştirilmesi için hayata geçirilen “YTB Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu” programının başvuruları devam ediyor. Programa yurt dışında ikamet eden ve bu ülkelerde bulunan aile ve sosyal hizmetlere uygun bölümlerde (pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, tıp vb.) üniversite eğitimi almış kişiler başvurabilecek. Programla birlikte terapi ya da danışmanlık gibi özel alanlarda adayların uzmanlaşmalarını sağlayacak mesleki sertifika programlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Hizmet yeri ve süresi bursiyer ile YTB tarafından planlanacak

Bursiyerliğe hak kazanan adaylardan yurtdışındaki bir STK bünyesinde uzmanlık alanına uygun olarak gönüllü danışmanlık hizmeti vermesi de bekleniyor. Hizmet yeri ve süresi bursiyer ile YTB tarafından planlanacak. Sağlanan bilgilendirme faaliyetleri ve verilen danışmanlık hizmeti YTB’ye düzenli olarak raporlanacak.

10 bin avro burs

Verilen burs sadece adayın alacağı sertifika programının ücretini kapsayacak. Bursun azami tutarı 10 bin Avro veya 10 bin Avroya denk gelen ilgili ülke para birimi tutarı kadar olacak. Burs ödemesi sertifika programının uzunluğuna göre program bitiminde ya da belli aralıklarla ödenecek. Bursun devamlılığı, sertifika/eğitim programındaki devamlılığa ve başarıya bağlı olacak. Programa Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olanlar başvurabilecek. İlgili ülke makamları tarafından resmi olarak kabul edilen bir uzmanlık eğitim programından kabul almış olmak başvuru şartları arasında yer alıyor. Burs programına 1 Ocak 1982 ve sonrası doğmuş olanlar kabul edilecek.

Son başvuru tarihi 2 mayıs 2022

Programa ilişkin detaylı bilgiler https://www.ytb.gov.tr/duyurular/aile-ve-sosyal-hizmetler-alanlarinda-uzmanlik-bursu adresinde yer alırken, son başvuru tarihi ise 2 Mayıs 2022 olarak belirlendi. Adaylar bu tarihe kadar başvurularını online olarak YTB Online Başvuru Sistemi sayfasından yapabilecek.