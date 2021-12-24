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YTB ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nden Türk dünyası için örnek iş birliği

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi arasında Türkçe, eğitim ve kültür projelerini kapsayan geniş kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı.

Eğitim 24.12.2021, 12:30
YTB ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nden Türk dünyası için örnek iş birliği

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi arasında Türkçe, eğitim ve kültür projelerini kapsayan geniş kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında Türkçe, eğitim ve kültür projelerini kapsayan geniş kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. Bunun yanında Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde belli alanlarda eğitim gören öğrencilerin çift diploma programı dahilinde eğitimlerinin bir kısmını Türkiye’de tamamlaması ve Türkiye’deki eğitimleri süresince barınma ve burs gibi giderlerin karşılanmasıyla ilgili YTB ve Ahmet Yesevi Üniversitesi müşterek çalışma yürütecek. Üniversite bünyesindeki Türkoloji Enstitüsü ve Türkçe Dil Öğretim Merkezi’nin ihtiyaçlarının karşılanması için de destekler sağlanacak. YTB tarafından her yıl gerçekleştirilen Avrasya Gençlik Okulu programının Kazakistan’daki uygulamasında taraflar arasında var olan iş birliğinin artırılması da protokol kapsamında kararlaştırıldı.

"Türk dünyasına yönelik 150’den fazla projeyi hayata geçirdik"

Protokolün imza töreninde konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin Türk dünyasında uzun yıllardır yükseköğrenim alanında çok kıymetli çabalar ortaya koyduğuna dikkat çekti. Eren, imzalanan protokol çerçevesinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin çift diploma programı dahilindeki öğrencilerin burslandırılacağını kaydetti. Türkiye’deki üniversitelerle yapılacak olan çift diploma programlarının Türkiye’deki kısımlarını YTB olarak üsleneceklerini belirten Eren, bunun yanında YTB’nin Türk dünyasında başarılı bir şekilde yürüttüğü Avrasya Gençlik Okulu Projesi benzeri bir çalışmanın da Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile doğrudan yapılacağını bildirdi. YTB Başkanı Eren, üniversite bünyesinde bulunan Türkoloji Enstitüsü ile Türkçe Dil Öğretim Merkezi’nin ihtiyaçlarının karşılanmasına da destek sağlanacağını sözlerine ekleyerek, “Bu projede olmaktan dolayı çok mutluyuz. YTB olarak Türk dünyasına yönelik bugüne kadar 150’den fazla projeyi hayata geçirdik. Eğitimden kültüre, sanattan sosyal alana kadar çok farklı projelerimiz var. Bunların da devamını getireceğiz. Üniversitemiz ile YTB’nin bundan sonra da iş birliğinin artarak devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek ise, YTB ile her zaman yakın ilişkiler kurarak çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, “YTB ve üniversitemizin yaptığı bir hedefe doğru gidiştir. Protokolle çift diplomalı programlarımız olan tıp, uluslararası ilişkiler, ilahiyat fakültesi ve turizm fakültesine ilişkin öğrencilerimiz hem burada okuyacaklar hem de Kazakistan’da okuyacaklar. İnşallah Türk dünyasına yönelik de çok büyük hizmetler yapacaklar” dedi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar da YTB’nin yaptığı hizmetlerin Türk dünyası açısından da kıymetli hizmetler olduğunu söyleyerek, üniversitesinin de Türk dünyasının manevi başkentinde, Hoca Ahmet Yesevi’nin diyarında 30 yıldır önemli bir öğretim kurumu olduğunu ifade etti. Tomar, “Bugüne kadar 90 binin üzerinde öğrenci mezun ettik. Bu öğrencilerimiz Türk dünyasının her tarafından önemli görevlerde çalışıyorlar. Türk dünyasının birliği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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