YTB ve DATÜB İşbirliğinde Medya Çalıştayı başlıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) işbirliğinde Medya Çalıştayı düzenleniyor.

Çalıştayda, DATÜB Ülke Temsilciliklerinde görevli 20’den fazla basın mensubu yer alacak. Program çerçevesinde, YTB ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinden eğitimciler tarafından; habercilik, internet haberciliği, dijital medya, gazete haberciliği, medya etiği ve algı yönetimi, sosyal medya, söyleşi ve röportaj teknikleri, basın danışmanlığı, görsel medya, araştırmacı gazetecilik ve haber toplama gibi alanlarda dersler verilmesi planlanıyor.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un himayelerinde ve DATÜB Genel Merkezi koordinasyonunda yapılan Medya Çalıştayı 27-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.