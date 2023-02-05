Yozgat’ta okullar yarın tatil edildi

Yozgat Valiliği, il genelinde yarın okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yozgat’ta gece geç saatlerde başlayıp gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime 6 Şubat Pazartesi günü ara verildiği duyuruldu. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.