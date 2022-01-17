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Yozgat’ta öğretmenler “Eşekli kütüphane” ile köy halkını kitapla buluşturuyor

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Küçükçalağıl köyünde görev yapan iki öğretmen, kırsalda yaşayan çocuk ve velileri kitapla buluşturmak için eşek sırtında “Gezici Kütüphane” oluşturdu. Köyde kapı kapı dolaşan öğretmenler, vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

Eğitim 17.01.2022, 16:14
Yozgat’ta öğretmenler “Eşekli kütüphane” ile köy halkını kitapla buluşturuyor

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Küçükçalağıl köyünde görev yapan iki öğretmen, kırsalda yaşayan çocuk ve velileri kitapla buluşturmak için eşek sırtında “Gezici Kütüphane” oluşturdu. Köyde kapı kapı dolaşan öğretmenler, vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

Sarıkaya Küçükçalağıl Şehit Selman Bozkurt Ortaokulu Müdürü Feyzullah Çelik ve Türkçe öğretmeni Neslihan Tekdemir Uslu, yaklaşık 1 ay önce hayata geçirdikleri projeyle köy sakinlerine kitapları buluşturuyor. Şehit Müzik Öğretmeni Aybüke Yalçın kütüphanesinde hazırlanan kitapları eşek sırtına yükleyen öğretmenler, iki öğrenci ile birlikte kitapları köy halkına ulaştırmak için yola koyuluyorlar. Kitapların dağıtımında öğretmenlerine eşlik eden öğrenciler, gezici kütüphanenin geldiğini köy halkına davul çalarak duyuyorlar.

"Kütüphanemiz köyde çok ilgi gördü’’

Öğretmenler, öğrencileri eşliğinde hane hane dolaşıp kitapları köy halkına teslim ediyor. Köy halkı da 15 gün içerisinde okudukları kitapları, kapılarına gelen eşekli gezici kütüphaneye bırakıyor ve yenisiyle değiştiriyor.

1940’lı yıllarda eşek sırtında seyyar kütüphanenin hizmet verdiğini ve bu projeyi tekrardan hayata geçirdiklerini söyleyen Okul Müdürü Feyzullah Çelik, “Eskiden bu tarz kitap dağıtımı ülkemizde 1940’lı yıllarda yapılıyordu. Biz de farkındalık oluşturmak ve bu etkinliği canlandırmak için köyümüzde vatandaşlarımıza eşek sırtında kitap dağıtımına başladık. Kitaplar 15 gün içerisinde okunuyor ve geri onların iadesini alıyoruz. Velilerimizin de öğrencilerimize örnek olması amacıyla düşündüğümüz bir proje ve devamı da olacak. Kütüphanemiz köyde çok ilgi gördü. Hem velilerimize hem de çocuklarımız onları örnek almalarını istiyoruz” dedi.

Türkçe öğretmeni Neslihan Tekdemir Uslu ise “Amacımız edebiyatımızın seçkin eserleriyle velilerimizi tanıştırmak, onların öğrencilerle birlikte okuma yapmalarını sağlamak. Çocukların okumaya olan isteklerinin artmasını istedik. Bu amaçla yola çıktık. Kitap dağıtımı 15 günde eşek ile gezerek dağıtıyoruz. Aileler ve çocuklarımız gezici kütüphaneye çok ilgili ve memnunlar. Hatta yoldan geçenler bile ilgi gösteriyor ve kitaplarımızdan alıyorlar” şeklinde konuştu.

"Tek tek evleri geziyorlar’’

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş da proje hakkında bilgi vererek, “Hayatta başarılı olmak için okumak, uyanık olmak gerekiyor. İlçemizde bununla ilgili çok faaliyet yapılıyor ancak böyle farklı bir uygulama ile köylümüzde farkındalık oluşturup okuma bilinci kazandırdıkları için öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimizi okuma bilincini kazandırmak için velilerimizi eşek eşliğinde oluşturdukları gezici kütüphane ile tek tek evleri geziyorlar ve velilerimize kitap dağıtımı yapıyorlar. Böylece velilerimizin ve öğrencilerimizin okuma bilincini geliştirmeye gayret ediyorlar” ifadelerine yer verdi.

Köylülerden Selda Ünlü de “Öğretmenlerimizin yaptığı etkinlik bizi çok sevindirdi. Bizim için de kitap okumak için bir fırsat oldu. Böyle bir uygulamayı ilk defa gördük, çok güzel. Kitap okuyacağız öğretmenlerimizin sayesinde, çocuklarımızla birlikte vakit geçireceğiz. Çok güzel etkinlik oldu, öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.

Köy halkından Nazente Önen de oğlu ile birlikte aldıkları kitabı okuduğunu ve evde çocuğuyla birlikte vakit geçirdiğini dile getirdi.

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