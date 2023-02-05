Yozgat’ta 19 bin 292 öğrenci ücretsiz yemekten yararlanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında başlatılan 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek uygulaması çerçevesinde Yozgat’ta 19 bin 292 öğrenciye yemek verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının ağırlıklı olarak okul öncesi öğrencilerini kapsayacak ücretsiz yemek uygulaması yarın itibariyle başlayacak. Yozgat’ta daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğünce taşımalı sistemle eğitim gören 7 bin 52 öğrenciye ücretsiz sıcak öğle yemeği verilirken Milli Eğitim Bakanlığınca 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilen ücretsiz yemek uygulaması ile de il genelinde 8 bin 29’u okul öncesi, 4 bin 211’i ise diğer kademelerde eğitim alan öğrenci daha ücretsiz yemek uygulamasından faydalanacak. Bu uygulama ile birlikte il genelinde 19 bin 292 öğrenciye ücretsiz yemek verilecek. Bu çerçevede Yozgat’ta da bakanlık uzmanları tarafından hazırlanan menüler baz alınarak öğrencilerin istifadesine sunulmak üzere Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yemekhanelerinde, ilçelerde ise öğretmenevi yemekhanelerinde yemekler hazırlanacak.

Daha öncede taşımalı eğitim çerçevesinde eğitim alan 7 bin 52 öğrenciye öğle yemeği verildiğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Milli Eğitim Bakanlığımızın 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek planlaması ve talimatları doğrultusunda ilimizde bu çalışmalar tamamlandı. Bu bağlamda 26’sı anaokulumuz olmak üzere toplam 188 okulumuzdaki okul öncesi öğrencilerimize ve taşımalı eğitm gören öğrencilerimize yemek hizmeti verilecektir. Bu öğrencilerimizden 8 bin 29’u okul öncesinde okuyan öğrencilerimiz, 4 bin 211’i ise diğer kademelerde eğitim alan öğrencilerimiz olmak üzere toplam 12 bin 240 öğrencimize pazartesi gününden itibaren ücretsiz yemek hizmeti verilecek” dedi.

Yemeklerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan menülerin baz alınmasıyla üretileceğini de belirten Yazıcı, “Yemeklerimizin üretimi Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde yapılarak dağıtımı yapılacaktır. 26 anaokulumuzdan 23 tanesi yemeğini kendi okulları bünyesinde yapacak ancak yemek üretimini kendi bünyesinde yapmayan okullarımız ve ilave yemek verilecek okullarımızın yemekleri ise bu iki lisemizden karşılanacak. İlçelerimizde öğrencilerimizin yemekleri öğretmen evlerinde yapılarak karşılanacaktır. Bu yemeklerin üretimi bakanlığımız uzmanları tarafından hazırlanan menüler baz alınarak yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Ücretsiz yemek uygulamasında emeği geçenlere teşekkür eden Yazıcı, “Bu vesile ile güzel hizmetin çocuklarımıza sunulmasında başta Sayın Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere bakanlığımız yetkililerine ve bu sürece katkı sağlayan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarın başlayacak ikinci yarıyılın tüm eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını da temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.