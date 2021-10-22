Yozgat Emniyet Müdürlüğünde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü personeli, yangın ve deprem tatbikatı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü binası önündeki tatbikatta, önce Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzman personeli tarafından yangın şekilleri ve söndürülmesi konusunda, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelleri tarafından da deprem anında bina içerisindekilerin tahliyesi, yaralı çıkarma ve taşıma konularında emniyet personellerine bilgi verildi.

Uygulamalı tatbikatta emniyet personelleri, alev alan mutfak tüpünü ve çıkan yangını söndürdü. Deprem tatbikatında ise polisler önce binayı tahliye etti ardından da senaryo gereği binada yaralı olan arkadaşlarını aldıkları eğitim doğrultusunda kucaklarında ve sedye ile dışarı taşıdı.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Destek Hizmetleri Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Erdinç Şahin, “Bugün emniyet müdürlüğümüzde yangın ve AFAD tatbikatımızı gerçekleştirdik. Buradaki amacımız, evrak üzerindeki yapmış olduğumuz işlemlerin ve herkesin ne görevi olduğu bilincine varmasını ve bilgilerimizi tazelemek amaçlı toplandık. Sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerimizle birlikte tatbikatımızı gerçekleştirdik” dedi.