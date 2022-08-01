YÖK’ten YKS’de tercih yapacak öğrenciler için sanal fuar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik olarak düzenlenen “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı” başladı.

“Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022” ismiyle 1-3 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen fuar ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK); öğrencilere tercih edeceği üniversiteyi ve programı dijital ortamda yakından tanıtmayı hedefliyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, fuar vesilesiyle öğrencilere yönelik bir mesaj yayımladı. Mesajında zorlu bir maratonun ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) göstermiş oldukları başarıdan dolayı öğrencileri tebrik eden Özvar, bu fuarda öğrencilerin üniversite ile ilgili merak edilen tüm konuları canlı sohbet ortamında, üniversitelerin yetkili temsilcilerinden doğrudan ve hızlı bir şekilde öğrenebileceklerinin altını çizdi.

Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) uygulamasının tercih sürecinde öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olduğunu özellikle hatırlatan Özvar, şu şekilde devam etti:

“Biz de YÖK olarak, siz değerli öğrencilerimizin nitelikli ve dünya standartlarında kaliteli bir eğitim alması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aydınlık yarınlarımızın ve geleceğimizin teminatı olan sizlerin iyi bir eğitimle, donanımlı ve bilinçli bireyler olarak geleceğe hazırlanmanızı oldukça önemsiyoruz.”

Türkiye’nin üniversitelerinde öğrencilerin, akademik eğitimin yanı sıra; sosyal, kültürel ve spor faaliyetlere katılabileceğini ve son teknoloji ile donatılmış kampüslerde ayrıcalıklı bir eğitim alma şansını yakalayabileceğini vurgulayan YÖK Başkanı Özvar, ”Bu nedenle hayalini kurduğunuz güzel bir gelecek için çerçeveli bir araştırma yaparak, istediğiniz ve sevdiğiniz programları tercih etmenizi tavsiye ederim. Eğer başarılı olmak istiyorsanız, öğrenim göreceğiniz alanı bilinçli bir şekilde seçmeniz, üniversitenin sunduğu olanakları araştırmanız, ilgi ve istekle okumanız çok önemlidir” ifadelerinde bulundu.

Bazı bölümleri tercih edeceklere burs desteği verilecek

YÖK Başkanı Özvar, mesajında; fizik, kimya, biyoloji ve matematik programlarına ilk on beş tercihinde yer verip, ilk üç sırada yerleşen öğrencileri YÖK olarak lisans öğrenimleri boyunca bursla desteklediklerini bir kez daha hatırlattı. Bunun yanı sıra YÖK’ün, Türkiye’nin Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi çerçevesinde aldığı yeni kararla, bu yıl yapay zeka mühendisliği ile yapay zeka ve veri mühendisliği lisans programlarını belli koşullarda seçecek öğrencilere de lisans destek bursu verme kararı aldığını belirten Başkan Özvar, son olarak mesajında “Umuyorum ki ‘Üniversiteni Keşfet Fuarı’ sizi hayalini kurduğunuz üniversite ile buluşturarak, tercih sürecinizi kolaylaştıracaktır. Yapacağınız tercihin sizlere, ailelerinize ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diler, akademik hayatınızda başarılar dilerim” dedi.

"Üniversiteni Keşfet YÖK sanal Fuarı 2022”

Yaklaşık 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek sanal fuarda, yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yapabilecek, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilecek ve öğrenciler merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla bilgilendirebilecek.

Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkanların anlatılmasının hedeflendiği fuara, "https://sanalfuar.yok.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.