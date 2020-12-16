YÖK’ten MYO müdürleri ile değerlendirme toplantısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Meslek Yüksekokulu (MYO) müdürleri ile değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı, Covid-19 pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleşti.

Toplantının detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan YÖK Başkanı Yekta Saraç, “YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve MYO Komisyonu Yürütücüsü Prof. Dr. Ömer Açıkgöz’ün başkanlığında YÖK MYO Çalışma Grubu üyeleri ve devlet üniversitelerimizin MYO müdürleri/koordinatörleri ile Devlet Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda devlet üniversitelerimizin bünyesinde yer alan MYO’larda pandemi sürecinde yapılan uzaktan eğitim, sınavlar, staj ve iş yeri eğitimlerine ilişkin süreçler ele alındı. Ayrıca uygulamalı eğitimlerde yaşanan sorunlar tartışılarak bir durum değerlendirmesi yapıldı. YÖK olarak vakıf yükseköğretim kurumlarımızın MYO müdürleri ile de benzer bir toplantı gerçekleştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.