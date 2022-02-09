YÖK’ten ‘Doktora’ öğretiminin iyileştirilmesi için çalıştay

Yükseköğretimin en üst kademesi olan doktora öğretiminin iyileştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 14 Şubat 2022 tarihinde “Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı” düzenlenecek.

Çalıştaya yaklaşık 50 üniversitenin farklı alanlarından lisansüstü eğitimden sorumlu enstitü yetkilileri, doktora öğrencileri, öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri katılaca. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, çalıştaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’de doktora öğretiminin kalitesini artırmak stratejik önceliklerimiz arasında. Çalıştayda doktora öğretimini iyileştirmek maksadıyla tüm paydaşların görüşlerini toplamak istiyoruz. Katılımcılar bilim alanlarına ve müzakere konularına göre gruplandırılacaklar. Çalıştayda doktora programı açma ve öğrenci kabulü, doktora öğretim süreçleri, doktora öğretiminde danışmanlık hizmeti, doktora öğretiminde idari süreçler ile araştırma ve tez süreçleri gibi tüm konuları masaya yatıracağız. Böylece, alan bazlı somut önerilerin geliştirilmesini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan çalıştayda, doktora öğretimine dair sorun alanlarının tespit edilmesi ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin getirilmesi ile doktora öğretiminin niteliğinin geliştirilmesi hususlarında yol haritası belirlenecek.