YÖK’ten DGS kayıt işlemlerini yaptıramayan adaylara müjde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve DGS ek yerleştirme sonucunda bir kuruma yerleşen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların üniversitelerce yapılacak değerlendirme sonucunda mazeretlerinin kabul edilerek kayıtlarının yapılabileceğini açıkladı.

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 29.09.2021 tarihli toplantısında 2021 DGS ve 2021 DGS ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde, bahse konu adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verilmiştir” denildi.