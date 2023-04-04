YÖK’ten burslara zam: Doktora Bursu çalışan öğrenciler için 910 liradan 2 bin 500 liraya, çalışmayan öğrenciler için 3 bin 825 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. Lisans Destek Bursu ise bin liradan bin 875 liraya çıkarıldı.