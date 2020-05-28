Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
sağanak
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105001
ALTIN
377.375
DOLAR
6.8136
STERLİN
8.3907
EURO
7.5322
Van Gölü sahilleri cuma namazına hazır
Van Gölü sahilleri cuma namazına...
Süper Lig 12 Haziran'da başlıyor
Süper Lig 12 Haziran'da başlıyor
Minik Zeynep’in park hayalini polis gerçekleştirdi
Minik Zeynep’in park hayalini polis...
Berber esnafı, ‘Berbere gitmeyin’ diyenlere tepkili
Berber esnafı tepkili

YÖK, ÜNİVERSİTELERDE DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK SINAVLARIN TEMEL İLKELERİNİ AÇIKLADI

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze yerine üniversitelerde uygulanacak dönem sonu dijital sınavlar için öğrencilere teknik destek sağlanmasından sınav güvenliğine kadar uygulanacak ilkeleri belirleyerek üniversitelere gönderdi.

YÖK, ÜNİVERSİTELERDE DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK SINAVLARIN TEMEL İLKELERİNİ AÇIKLADI

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze yerine üniversitelerde uygulanacak dönem sonu dijital sınavlar için öğrencilere teknik destek sağlanmasından sınav güvenliğine kadar uygulanacak ilkeleri belirleyerek üniversitelere gönderdi.

28 Mayıs 2020 Perşembe 17:35
2006 Okunma
YÖK, ÜNİVERSİTELERDE DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK SINAVLARIN TEMEL İLKELERİNİ AÇIKLADI

Üniversitelerde, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilmeyeceği, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılmasına ilişkin YÖK kararı, 11 Mayıs'ta üniversitelere bildirilmişti. Bu kapsamda, uzaktan öğretimde uygulanacak değerlendirme süreçlerinde; dijital ortamlardaki gözetimli ya da gözetimsiz uygulanacak açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamalar kullanılabilecek.

YÖK bünyesinde çeşitli üniversitelerden uzaktan öğretim alanında uzman öğretim üyeleri tarafından oluşturulan komisyon, dijital ortamda yapılacak ölçme ve değerlendirmeye ilişkin ilkelerin çerçevesini belirledi. Komisyonca belirlenen genel ilkeler, YÖK Yürütme Kurulu tarafından son hali verilerek üniversitelere yazı ile duyuruldu.

- Kararlar, salgın dönemiyle sınırlı olacak

Yazıda, YÖK üniversitelerden, dijital ortamda yapılacak ölçme ve değerlendirme süreçlerinde küresel salgın dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla uygulanması gereken genel ilkeleri göz önünde bulundurulmasını istedi.

Buna göre, küresel salgın döneminde dönem sonu başarı puanlarının hesaplanmasında çevrimiçi sınav puanlarının yanı sıra mümkün olduğunca ödev, proje, tartışma ile ÖYS aktivitelerine katılım gibi değerlendirmelerin de teşvik edilmesi sağlanacak.

Dijital ortamlarda yapılacak sınavlarda "şeffaf ve denetlenebilirlik" esas alınarak, ÖYS'nin veya dijital ortamların izin verdiği sınav güvenlik tedbirleri uygulanacak. Bu tedbirler arasında soruların rastgele seçilmesi, tam ekran ve tarayıcı kilidinin işlevselleştirilmesi bulunuyor.

Üniversitelerde çevrimiçi sınav uygulamaları konusunda öğretim elemanları ve öğrenciler için bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yapılacak. Sınav başlamadan önce sınavın işleyişi, sınavın süresi, puanlama ilkeleri, öğrenci sorumlulukları, sınav itirazları ve etik kurallar konusunda öğrencilere açık ve net bilgilendirmeler yapılacak. İmkanlar dahilinde sınava girecek öğrencilerin e-Devlet kapısı üzerinden sisteme girişlerine öncelik verilecek.

- Öğrencilere, internet alternatifi için çözümler üretilecek

Dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilere yönelik teknik destek sağlamak amacıyla yeni çözümler üretilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin alternatif çevrimiçi erişim yollarının kullanılmasına izin verilecek. Öğrencilere, bulunduğu yerdeki üniversite birimleri öncelikli olmak üzere gerektiği takdirde Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve internet olanaklarına erişim imkanı sağlanabilecek.

Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkanı verilecek. Teknik problemler yaşayan öğrencilerin sınavı tamamlamaları için gerekli prosedürler belirlenecek. Ödev, proje ve araştırma raporlarının değerlendirilmesinde intihal tespit programları kullanılabilecek.

Çevrimiçi değerlendirmelerde, sınavın türüne uygun olarak öğrencilere yeterli süre verilecek. Dezavantajlı, engelli öğrencilerin sınavlarının dijital ortamda sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli bütün tedbirler alınacak.

Mezuniyet durumundaki öğrencilerin staj uygulamalarının değerlendirilmesinde küresel salgın dönemi şartları göz önünde bulundurularak ilgili yükseköğretim kurumları tarafından gerekli düzenlemeler yapılacak. Kurumsal sistemler üzerinde yürütülmeyen sınavlar "şeffaf ve denetlenebilir" olması için ilgili öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınacak ve arşivlenecek.

Öğrencilere verilen ödev ve proje çalışmalarında dersin kredisi ve Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme Sistemi (AKTS) iş yükü göz önünde bulundurulacak. Ayrıca üniversitelerde dijital ortamlardaki sınav sürecinin aksamadan yürütülmesi için öğrencilerin teknik ve idari destek alabileceği yapılanmalar oluşturulacak.​

Son Güncelleme: 28.05.2020 17:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LGS öncesi önemli tavsiyeler
LGS öncesi önemli tavsiyeler
Yılın öğretmeni köy çocuklarına koştu
Yılın öğretmeni köy çocuklarına koştu
Isparta’da öğretmenler LGS için el dezenfektanı üretiyor
Isparta’da öğretmenler LGS için el dezenfektanı üretiyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Haziran ayı burs ve kredi ödemelerini bayram öncesi yatırmaya başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Haziran ayı burs ve kredi ödemelerini bayram öncesi yatırmaya başladı
"Geleceğin Hukukçusu Olmak İstiyorum"
"Geleceğin Hukukçusu Olmak İstiyorum"
Montessori Eğitimi Nedir, Çocuk Etkinlikleri Nelerdir?
Montessori Eğitimi Nedir, Çocuk Etkinlikleri Nelerdir?
ÇOCUKLARINIZ YETERİNCE DERS ÇALIŞMIYOR MU? "POMODORO TEKNİĞİ" İŞE YARAYABİLİR!
ÇOCUKLARINIZ YETERİNCE DERS ÇALIŞMIYOR MU? "POMODORO TEKNİĞİ" İŞE YARAYABİLİR!
YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak
YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak
Bakan Ziya Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili açıklama!
Bakan Ziya Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili açıklama!
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 72 bin 275'e yükseldi
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 72 bin 275'e yükseldi
Maske ve dezenfektan dağıtılacak, veliler okul bahçesine alınmayacak
Maske ve dezenfektan dağıtılacak, veliler okul bahçesine alınmayacak
Baraj düştü, süre uzadı... YÖK'ten YKS açıklaması
Baraj düştü, süre uzadı... YÖK'ten YKS açıklaması
‘EBA Asistan’ uzaktan eğitimde cevapsız soru bırakmayacak
‘EBA Asistan’ uzaktan eğitimde cevapsız soru bırakmayacak
ABD'de binlerce kişiden ‘Evde Kal' karşıtı protesto
ABD'de binlerce kişiden ‘Evde Kal' karşıtı protesto
31 MAYIS'A KADAR UZAKTAN EĞİTİME DEVAM... SINIFTA KALMA YOK!
31 MAYIS'A KADAR UZAKTAN EĞİTİME DEVAM... SINIFTA KALMA YOK!
Salgın sürecinde eğitime destek
Salgın sürecinde eğitime destek
MentalUP’ın üye sayısı 5,5 milyon kişiye ulaştı
MentalUP’ın üye sayısı 5,5 milyon kişiye ulaştı
Matematik Yarışmasında Dünya Birincisi Oldu
Matematik Yarışmasında Dünya Birincisi Oldu
OXFORD’DA TÜRKİYE’Yİ GURURLANDIRDILAR
OXFORD’DA TÜRKİYE’Yİ GURURLANDIRDILAR
Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji’nin lise öğrencilerinin sorularını yanıtladı
Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji’nin lise öğrencilerinin sorularını yanıtladı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim