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YÖK: "Ukrayna’dan ülkemize dönen öğrencilerin özel öğrencilik imkanından nasıl faydalandırılacağı hususu Yükseköğretim Kurulumuz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."
YÖK: "Ukrayna’dan ülkemize dönen öğrencilerin özel öğrencilik imkanından nasıl faydalandırılacağı hususu Yükseköğretim Kurulumuz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."
Eğitim 09.03.2022, 17:07
YÖK: "Ukrayna’dan ülkemize dönen öğrencilerin özel öğrencilik imkanından nasıl faydalandırılacağı hususu Yükseköğretim Kurulumuz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."