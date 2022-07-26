YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret talimatı

YÖK tarafından, vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim ve öğretim ücretlerine ilişkin gönderilen yazı paylaşıldı.

Yükseköğretim Kuruluna ulaşan ihbar veya şikayetlerden, kimi vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim ücretlerini, belirli bir miktar olarak belirlemek yerine dönem sonu veya başlangıcındaki enflasyon ya da maliyetlere göre tespit edecekleri yönünde açıklamalarda bulunduklarının görüldüğü belirtilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı: