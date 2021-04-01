YÖK'te 'Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu' toplantısı

“Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu”nun 8. toplantısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya “Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve YÖK'ten kurul üyesi üst düzey yetkililer katıldı.

Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu toplantısında ilk olarak 2020 yılı kontenjanlarına ilişkin doluluk oranlarının durumu değerlendirilen kurul toplantısında, Öğretmenlik programlarıyla ilgili olarak geçen yılki uygulamaların sürdürülmesi ve kontenjanların artırılmamasına; hukuk fakültelerinde ilgili üniversitenin boş kontenjanları da dikkate alınarak üniversite bazında kontenjanların belirlenmesine, mühendislik alanlarında kontenjanların belirlenmesinde öne çıkan alanların ve ülke ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak toplam kontenjanın azaltılmasına, sağlık alanlarında yeni kurulan fakülteler ve programlar dahil olmak üzere toplam kontenjanların belirlenmesine, tedrici olarak da bazı alanlarda kontenjan düşürülmesine devam edilmesine, ilk ve acil yardım gibi önlisans programlarının eğitime başlanması ve sürdürülmesiyle ilgili olarak paydaşların da görüşünün alınarak standartların geliştirilmesine, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ikinci öğretim sağlık önlisans programlarında kontenjan sınırlaması getirilerek tedrici olarak azaltmaya gidilmesine ve vakıf yükseköğretim kurumlarında yeni ikinci öğretim Sağlık önlisans programının açılmamasına, KKTC'de uygulama alanlarının yetersiz olması nedeniyle yeni sağlık programı açılmamasına ilişkin kararın uygulamasının devamına karar verildiği açıklandı.