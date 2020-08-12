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YÖK sanal fuarında Trakya Üniversitesine yoğun ilgi

BALKANLARIN VE BÖLGENİN EN KÖKLÜ ÜNİVERSİTESİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, 04-07 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN FUARLA GÜÇLÜ AKADEMİK KADROSU VE TEKNİK-TEKNOLOJİK ALTYAPISINI TERCİH DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERE TANITARAK GELEN SORULARI YANITLADI.

Eğitim 12.08.2020, 13:49
YÖK sanal fuarında Trakya Üniversitesine yoğun ilgi

Balkanların ve bölgenin en köklü üniversitelerinden Trakya Üniversitesi, 04-07 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen fuarla güçlü akademik kadrosu ve teknik-teknolojik alt yapısını tercih dönemindeki öğrencilere tanıtarak gelen soruları cevapladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle yüz yüze gerçekleştirilemeyen üniversite tanıtım etkinlikleri, dijital platformlarda devam ediyor. Faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Trakya Üniversitesi, Türkiye’nin farklı yerlerinden sanal fuara katılan 2000’i aşkın öğrenci ile bir araya geldi.

Türkiye’de eğitim veren 200’ü aşkın üniversitenin katılımıyla gerçekleşen fuarda, Trakya Üniversitesini tercih etmeyi düşünen öğrencilerden gelen sorular; Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin akademik ve idari personelleri tarafından cevaplandı. Fuarda Trakya Üniversitesi standını ziyaret eden ve üniversite temsilcileriyle çevrim içi olarak görüşme imkanı bulan aday öğrenciler; akademik programlar, teknik ve teknolojik altyapı, sosyal ve kültürel aktiviteler, öğrenci kulüpleri, ulaşım, barınma, burs olanakları, sağlık hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi edindiler.

Fuar süresince Trakya Üniversitesinin 26 akademik birimi tarafından gerçekleştirilen interaktif sunumlarla tercih etmek istedikleri bölümler ve programlar hakkında da detaylı bilgi sahibi olan adaylar, üniversite ile ilgili iletişim, tanıtım videoları, canlı sunum etkinlikleri, resim galerisi vb. materyallere de Trakya Üniversitesi standı üzerinden ulaşabildi.

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