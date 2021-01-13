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YÖK, para karşılığında tez ve ödev yazılmasına ilişkin hukuki süreci başlattı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), para karşılığı tez ile ödev hazırlayan ve hazırlatan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Eğitim 13.01.2021, 11:01
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), para karşılığı tez ile ödev hazırlayan ve hazırlatan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Para karşılığı tez ya da ödev yapılarak nitelikli dolandırıcılık ve suça yardım suçlarını işleyen internet siteleri ve buralardan yardım alarak üniversiteleri dolandırmaya teşebbüs edenler hakkında YÖK avukatları Ankara Adliyesi’ne suç duyurusunda bulundu. Bu kapsamda faaliyet gösteren danışmanlık/tez yazım ofislerinin yetkilileri ile bu yerlerden yardım alarak tez, bitirme projesi, ödev gibi bilimsel çalışma üreterek kamu kurumlarını aldatanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 39, 157 ve 158’inci maddeleri uyarınca kamu davası açılması istendi.
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