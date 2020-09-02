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YÖK ile TSE iş birliğinde bulaşıcı hastalıklarla mücadele kılavuzu hazırlanacak

KORONA VİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA SAĞLIKLI, TEMİZ ORTAMLARIN OLUŞTURULMASI, HİJYEN KOŞULLARININ SAĞLANMASI VE ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİNİN UYGULANMASI AMACIYLA TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANLIĞI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Eğitim 02.09.2020, 18:52
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YÖK ile TSE iş birliğinde bulaşıcı hastalıklarla mücadele kılavuzu hazırlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile TSE arasında teknik alanlarda iş birliği hayata geçiyor. İlk aşamada ’Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu’nu beraber hazırlayacağız. Bu Kılavuz, COVID-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında üniversitelerde sağlıklı ortamlar oluşturmaya odaklanacak" dedi.

Korona virüsle mücadele kapsamında yükseköğretim kurumlarında sağlıklı, temiz ortamların oluşturulması, hijyen koşullarının sağlanması ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması amacıyla Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında düzenlenen imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve TSE Başkanı Adem Şahin katıldı. Bakan Varank, törende yaptığı konuşmada, TSE ile YÖK Başkanlığı arasında imzalanacak iş birliği protokolü ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin güvenli ve sağlıklı koşullarda gerçekleştirmek adına önemli bir adım atacaklarını söyledi. Okullarda salgınlarla mücadelede hijyen ve sanitasyon koşullarını geliştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 27 Temmuz’da protokol imzaladıklarını anımsatan Varank, tüm çocukların zamanı geldiğinde okula güvenli bir şekilde dönmelerini istediklerini, bu amaçla eğitim kurumlarına yönelik "Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"nu hazırladıklarını kaydetti. Okullarda etkin bir hijyen yönetimi kurarak çocuklar, personel ve ailelerin hastalık yükünü azaltmayı hedeflediklerini aktaran Varank, uygulama aşamasını geçen okulları "Okulum Temiz" belgesiyle belgelendirdiklerini belirterek, bugüne kadar 67 özel okulu denetlediklerini ve belgelendirme sürecini tamamladıklarını dile getirdi.

"Üniversitelerde sağlıklı ortamlar oluşturmaya odaklanacak"

Şimdi yeni bir çalışmanın heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden Varank, "Birazdan imzalayacağımız protokolle, yükseköğretimde yüz yüze eğitimin geleceği için önemli bir çalışmayı başlatacağız. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile TSE arasında teknik alanlarda iş birliği hayata geçiyor. İlk aşamada ’Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu’nu beraber hazırlayacağız. Bu Kılavuz, COVID-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında üniversitelerde sağlıklı ortamlar oluşturmaya odaklanacak. Bununla birlikte üniversitelerde hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması ve takibi için gerekli altyapı geliştirilecek. Bu noktada biz Bakanlık olarak tüm teknik birikimimizi aktaracağız. Ayrıca eğitim, denetim ve belgelendirme faaliyetleri yoluyla da yine üniversitelerimizin yanında olacağız. Talep eden tüm üniversitelerimiz, sunduğumuz imkanlardan faydalanabilecek" diye konuştu.

"Bu standartlar isteyen üniversitelerimiz için bir çerçeve niteliği taşıyacaktır"

YÖK Başkanı Yekta Saraç ise YÖK’ün, "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci" adıyla bir rehber yayımladığını hatırlatarak, "Buna göre salgının bölgesel ve yerel seyri, üniversitelerimizin alt yapı imkanları ve ilgili programlardaki öğrenci sayılarına göre üniversitelerimiz 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde planlamalarını yapacaklardır. Bu süreçte sağlıklı ortamların sunulması için bir takım standartların geliştirilmesi gerektiği de muhakkaktır. Bu standartlar isteyen üniversitelerimiz için bir çerçeve niteliği taşıyacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte hazırlayacağımız ’Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu’ gerek bu Covid-19 salgını gerekse diğer bulaşıcı hastalıklar ile mücadele kapsamında önemli bir adımdır. Amacımız üniversite kampüslerinin ve eğitim öğretim ortamlarının sağlıklı ortamlar olmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve YÖK Başkanı Saraç, konuşmaların ardından iş birliği protokolü metnini imzaladı.

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