YÖK: "Covid-19 koşulları dikkate alınarak yapılan değerlendirmelere göre azami süresini dolduran, hazırlık, ara sınıf, son sınıf öğrencileri ile mezuniyet için öngörülen not ortalamalarını, kazanılması gereken AKTS/krediyi sağlayamayan öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ‘ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir.’ Bu durumdaki öğrencilerden 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler de başvurmaları halinde söz konusu maddenin aynı imkanlarından yararlanabilecektir. Ancak ek sınav haklarının kullanılmasında uygulamalı derslerin kazanımlarının telafisi esas olacaktır."