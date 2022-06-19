Yok böyle karne hediyesi, 200 bin çocuğa lunapark bileti hediye etti

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin eğitim sezonunun son bulmasının ardından öğrencilere karne hediyesi olarak 200 bin adet lunapark bileti hediye etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin karne hediyesi olarak rekor denilebilecek bir çalışmaya imza attı. Bilgin Sivas’ta öğrencilere karne hediyesi olarak 200 bin lunapark bileti dağıttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kılınç Lunapark İşletmesi Müdürü Durmuş Ali Güvenç, Başkan Bilgin’in hediyesinin kendilerini ve çocukları mutlu ettiğini belirterek, “Sayın Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’in, yoğun geçen eğitim ve öğretim sezonu sonrası yorgun düşen öğrencilerimizin eğlenerek dinlenmesi için rekor düzeyde bilet dağıttı. 200 bin adet bilet dağıtılmıştır. Bizde lunapark olarak 20 Haziran Pazartesi gününden itibaren bütün öğrenci ve ailelerimizi lunaparkımıza bekliyoruz. Öğrencilerimizin yoğun geçen öğrenim sezonunun ardından gönüllerince eğlenebilmeleri için bu sayıda bir bilet dağıtıldı. Biletler tamamen ücretsizdir. Biletlerin arkasında ki kullanım kılavuzuna göre kullanabilirler. 18 yaşına kadar olan bütün öğrencilerimiz bu bileti kullanma hakkına sahiptir” şeklinde konuştu.

“Çok ince ruhlu bir davranış”

Yeter Becit isimli öğrenci velisi uygulamanın çocukları mutlu ettiğini belirtip, “Bu uygulamadan çok memnunuz, belediyemize bu jesti için teşekkür ediyoruz. Çocukları mutlu etmek demek dünyayı mutlu etmek demektir. Bizim çocuklarımızın yüzünde ki sevinç bizim için yeterli. Bu organizasyonu düşünüp yaptıkları için belediyemize çok teşekkür ederiz, bu çok ince ruhlu bir davranışın sonucu” dedi.