YÖK Başkanı Saraç: "Yeni YÖK olarak ’şeffaflık’ ve ’rekabet’in çok önemli olduğuna inanıyoruz"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Yeni YÖK olarak yükseköğretimin memleketimizin kalkınmasına ve bilime katkısı için ’şeffaflık’ ve ’rekabet’in çok önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni YÖK olarak yükseköğretimin memleketimizin kalkınmasına ve bilime katkısı için ’şeffaflık ve ’rekabet’in çok önemli olduğuna inanıyoruz. İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında belirlediğimiz Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin Yıllık Performans Raporu’nu her yıl kamuoyu ile paylaşarak yükseköğretim sistemimizin gelişimine dair verilere ulaşılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Yükseköğretim sistemimize kazandırdığımız bu proje dahilindeki üniversitelerimizin performansları YÖK bünyesinde oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yıllık olarak takip edilmektedir. 2019 yılına ilişkin Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi çalışmaları tamamlanmış olup, ’Araştırma Kapasitesi’, ’Araştırma Kalitesi’ ve ’Etkileşim ve İşbirliği’ ana başlıkları altında yapılan değerlendirmeler sonucunda kendi içlerinde bir sıralama yapılmıştır. Yükseköğretimde kalitenin şeffaf ve rekabetçi süreçlerde gelişeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda bütün verilerin analitik bir tarzda kamuoyu ile paylaşılması, üniversitelerimizin akademik çıktılara dayalı rekabet ortamında birbirleriyle yarışmaları sonucunu doğuracaktır. Yükseköğretim Kurulu olarak performansını yükseltmek için çalışan bütün üniversitelerimizi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.