YÖK Başkanı Saraç, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu’nu ağırladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ankara’daki temasları kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ı ziyaret etti.

YÖK Yürütme Kurulu üyelerinin de katıldığı heyetler arası görüşmede Bakan Amcaoğlu’na KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, KKTC Yükseköğretim Müdürü Ziya Öztürkler, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Ankara Eğitim Ataşesi Rauf Ataov eşlik etti. Görüşmede, KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenler ve öğrencilerin Covid-19 salgınındaki durumu ele alındı.