YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: "Üniversiteler bizlerin baş tacıdır"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin ülkenin nadide kuruluşları olduğunu belirterek, “Üniversitelerin gelişmesi, kalkınması, eğitim öğretim ve araştırmada kalite standartlılarının yükseltilmesi YÖK olarak en büyük hedefimizdir” dedi.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Van’a gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Van Ferit Melen Havalimanında bölge rektörleri tarafından karşılandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin içinde bulunduğu durumu yakından takip etmek, üniversite yönetimi, senato üyeleri ve öğrencilerle bir araya gelerek yükseköğretimin geleceği hakkında istişare etmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti. Van’daki üniversitenin yarım asır tarihiyle Türkiye’nin yükseköğretimine hizmet ettiğini ifade eden Başkan Özvar, “Bugün burada mücavir illerimizde bulunan üniversite rektörlerimizle birlikte bölgesel, iktisadi, kalkınma konularında fikir alışverişinde bulunacağız. Üniversitelerden beklediğimiz en önemli misyonların başında bulundukları şehrin iktisadi gelişmelerine, sınai kalkınmalarına, bilgi birikimiyle, beşeri sermayeleriyle, kadrolarıyla destek vermeleridir. Sadece rektörlerimizle toplantı yapmayacağız. Aynı zamanda bölgenin ileri gelen ticaret ve sanayi kuruluşlarıyla bir araya gelmek suretiyle muhtemel işbirliği konularında değerlendirmelerde bulunacağız. Ziyaretlerimiz bu çerçevede devam edecektir. Üniversiteler bizlerin baş tacıdır. Bu anlamda ülkemizin nadide kuruluşlarıdır. Üniversitelerin gelişmesi, kalkınması, eğitim öğretim ve araştırmada kalite standartlılarının yükseltilmesi YÖK olarak en büyük hedefimizdir” diye konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, daha sonra bölge üniversitesi rektörleriyle (Van Hâkkari, Bitlis Eren, Muş Alparslan, Ağrı İbrahim Çeçen, Iğdır, Batman Siirt ve Bingöl) senato salonunda bir araya geldi.