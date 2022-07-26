YÖK Başkanı Özvar’dan üniversite tercihi yapacaklara mesaj

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek tercih yapmaya hak kazanan adaylara yönelik mesajını tercih işlemleri öncesi sosyal medya hesabından paylaştı.

Tercih yapacaklara ek kontenjanları ya da gelecek seneyi bekleme gibi yolları tavsiye etmediğini belirten Özvar, mesajında şunları kaydetti:

“Sevgili gençler, geleceğiniz için karar vermede önemli olan bu sürecin sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Puanı hesaplanan tüm adayların istedikleri programlardan tercih yapabileceğini hatırlatmak isterim. Adaylarımız, kendi beklentilerinin üzerindeki yerleri de rahatlıkla yazabilirler. Ek kontenjanları ya da gelecek seneyi bekleme gibi yolları tavsiye etmiyorum. En fazla 24 tercih hakkınız var, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yeni akademik yılda tüm üniversitelerimizle birlikte sizlere en iyi eğitimleri vermek üzere çalıştığımızı ve sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı bilmenizi isterim. Hepinize üstün başarılar diliyorum”.