YÖK Başkanı Özvar’dan KPSS açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili, “Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün genel kurulda bu KPSS inceleme raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek. Sonuçlandığını ifade etmem mümkün şu anda" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kürek Takımı ile Eymir Gölü’ndeki kayıkhanede bir araya geldi. Takım antrenörü Baha Er ile Eymir Gölü’nde kürek çeken Özvar, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. KPSS ile alakalı ön incelemenin neticelendiğini belirten Özvar, "KPPS ile alakalı Yüksek Öğretim Kuruluna hukuki mevzuattan neşet eden bir ön inceleme yetkisi verilmiş vaziyette. Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün genel kurulda bu KPSS inceleme raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek. Sonuçlandığını ifade etmem mümkün şu anda. Genel kuruldan ön inceleme raporunu geçirmiş olacağız bugün. Ön incelemeyi genel kurulda değerlendireceğiz. İncelemeyi yapan hukukçuların görüşleri dahilinde genel kurulda gerekli tedbirleri alacak ve işlemler yürüyecek. ÖSYM, gerçekten Türkiye’de uzun yıllardan beri gerek üniversite sınavlarını, gerek devlet sınavlarını en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Elbette sınavlarla alakalı tartışmalar olabilir ama bu tartışmalar kurumların müesses haline zarar vermemesi lazım. Bu fevkalade çok önemli. Üniversiteler hakkında eleştiri yapmak, değerlendirmeler yapmak mümkün ama bu gibi eleştirilerde üniversitelerin itibarına zarar getirecek, onun ulusal ve uluslararası düzeyde kredibiletisine zarar verecek yaklaşımlardan da kaçmak gerekiyor. İnsanların hataları, kusurları olabilir ama kurumları korumak hepimizin üstüne düşen bir görevdir. Kurumlar içerisinde hatalar yapılırsa gerekli işlemler yapılır" diye konuştu.