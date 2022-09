YÖK Başkanı Özvar: “YÖK, akademisyenlerin önünü açmak, onları daha üretken yapmak için var”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “YÖK, akademisyenlerin önünü açmak, onları daha üretken yapmak için var” dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TEKNOFEST KARADENİZ’e katılmak ve bölgedeki üniversitelerde incelemelerde bulunmak üzere Samsun’a ziyaret gerçekleştirdi. Samsun programına Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen bir dizi etkinliğe katılarak başlayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, OMÜ Senato Üyeleri ile bir araya geldi. OMÜ rektörlüğünde gerçekleşen senato toplantısına; başta Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal olmak üzere OMÜ’nün senato üyeleri katıldı.

“OMÜ yaklaşık yarım asra ulaşan geçmişiyle bu bölgenin köklü yükseköğretim kurumlarından biri”

Senato toplantısında OMÜ’deki gelişmeleri vurgulayan ve üniversiteye ilişkin edindikleri izlenimleri paylaşan YÖK Başkanı Özvar, “OMÜ yaklaşık yarım asra ulaşan geçmişiyle bu bölgenin köklü yükseköğretim kurumlarından biri. Gerçekten heyecanla OMÜ Senato Salonunda hocalarımızla buluştuk ve eksiksiz bir biçimde toplantımızı gerçekleştiriyoruz. OMÜ’nün, araştırma üniversitelerini zorlayacak bir rekabette ve tempoda yol aldığını görüyoruz. Bu açıdan fevkalade memnun olduğumu söyleyebilirim. OMÜ’de sadece öğrenci olmak değil bir akademisyen olmak da büyük bir başarıyı ifade ediyor. OMÜ, araştırmadan sağlığa, sosyal faaliyetlerden spora birçok alanda öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“YÖK, akademisyenlerin önünü açmak onları daha üretken yapmak için var”

YÖK Başkanı Özvar, “Bütün dünyada olduğu gibi üniversitelerin kendi aralarındaki rekabeti araştırma geliştirmeye olumlu olarak etkiliyor. Ayrıca akademik üretkenlikte üniversite yönetimlerine çok büyük iş düşüyor. Çalışanların pozitivist desteklenmesi onları daha fazla teşvik edecek şekilde desteklememiz lazım. Üreten akademik performansı yüksek araştırma üniversiteleri olmamız lazım. YÖK, akademisyenlerin önünü açmak onları daha üretken yapmak için vardır. Bu nedenle sizin gayretlerinizin asla karşılıksız kalmayacağını bilmenizi istiyorum. Ne kadar çok üretirsek o kadar mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.

Özlük hakları ile ilgili tasarı Bakanlık tarafından kabul edildi

Konuşmasında ayrıca, özlük hakları ile ilgili Yönetmelik Değişiklik Taslağı’nın Hazine ve Maliye Bakanlığınca kabul edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özvar, bu sürece dair “Gerek YÖK gerekse üniversiteler olarak elimizden gayreti sarf ettik. Özlük hakları konusunda Sağlık Bakanlığı ile mukayese edildiğinde aşağı kalmayacak, eş değer bir iyileştirmenin yapılması için irademizi ortaya koyduk” şeklinde konuştu.

Rektör Ünal: “Her zaman sizleri ve değerli YÖK üyelerimizi Samsun’a bekleriz”

YÖK Başkanı Özvar’dan sonra OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise yaptığı teşekkür konuşmasında, “Biz her Ankara ziyaretimiz sonrasında her geri döndüğümüzde enerji ve sinerji yüklenmiş olarak geri dönüyoruz. Yükseköğretim Kurulu’ndan gelen talepleri üniversite olarak hiçbir zaman geri döndürmedik. Bu talepleri bazen OMÜ’ye stratejik hedef oldu bazen de sıkıntının giderilmesi oldu. O nedenle ben şahsınıza bütün çalışma arkadaşlarım olarak teşekkür ediyorum. Her zaman sizleri ve değerli YÖK üyelerimizi Samsun’a bekleriz” sözlerine yer verdi.

Konuşmalardan sonra senato toplantısı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.