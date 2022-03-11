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YÖK Başkanı Özvar: "Ukrayna’da okuyan üniversite öğrencileri (Türk vatandaşları) arasından yatay geçiş imkanı olanlara kolaylık temin edeceğiz. Karşılayamayan öğrenciler ise eğitimden uzak kalmamaları için özel öğrenci statüsünde üniversitelere başvu
YÖK Başkanı Özvar: "Ukrayna’da okuyan üniversite öğrencileri (Türk vatandaşları) arasından yatay geçiş imkanı olanlara kolaylık temin edeceğiz. Karşılayamayan öğrenciler ise eğitimden uzak kalmamaları için özel öğrenci statüsünde üniversitelere başvurabilecekler."
Eğitim 11.03.2022, 14:34
YÖK Başkanı Özvar: "Ukrayna’da okuyan üniversite öğrencileri (Türk vatandaşları) arasından yatay geçiş imkanı olanlara kolaylık temin edeceğiz. Karşılayamayan öğrenciler ise eğitimden uzak kalmamaları için özel öğrenci statüsünde üniversitelere başvurabilecekler."