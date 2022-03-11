YÖK Başkanı Özvar: “Ukrayna’da okuyan üniversite öğrencileri için kolaylık temin edeceğiz”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, “Biz YÖK olarak Ukrayna’da okuyan üniversite öğrencilerimiz için öncelikle üniversiteler arasında yatay geçiş imkanını sağlayan, o şartları yerine getiren öğrencilerimiz için bir kolaylık temin edeceğimizi ifade etmiş olduk” dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, YÖK binasında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile iş birliği protokolü imzalanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna’dan gelen Türk vatandaşı üniversite öğrencilerinin eğitim sürecinin ne olacağıyla ilgili soru üzerine Özvar, “Ukrayna’da okuyan öğrenciler savaş sebebiyle ülkemize dönmüş oldular, olağanüstü bir durum söz konusudur. Biz YÖK olarak Ukrayna’da okuyan üniversite öğrencilerimiz için öncelikle üniversiteler arasında yatay geçiş imkanını sağlayan, o şartları yerine getiren öğrencilerimiz için bir kolaylık temin edeceğimizi ifade etmiş olduk” dedi.

“Yatay geçiş şartlarını yerine getirenler Türkiye’de okuma imkanı bulabilecek”

Yatay geçiş şartlarını yerine getiren öğrencilerin Türkiye’deki devlet üniversitelerinde okuma imkanı bulabileceklerini açıklayan Özvar, "Öğrencilerimiz arasında bu yatay geçiş şartlarını yerine getirenler arasında Türkiye’deki başvuracakları devlet üniversitelerine koşulları, şartları yerine geldiyse okuma imkanı bulabilecekler. Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimiz için ise YÖK olarak düşündüğümüz yöntem, öğrencilerimizin yükseköğretim hayatlarından uzak kalmamaları, dışarıda bulunmamaları, mağdur olmamalarıdır. Burada özel öğrenci statüsünde oradan gelen öğrencilerimiz üniversitelere başvuruda bulunabilecekler. Ülkemize gelen öğrencilerimizin hangi üniversitede okudukları, hangi programa devam ettikleri, kaçıncı sınıf oldukları, bunların bilgileri yükseköğretim açısından fevkalade önemli. Biz bu sebeple Ukrayna’dan gelen öğrencilerimizin öğrenim bilgilerini beyan edecekleri bir internet sayfası tasarladık ve bu internet sayfasına girerek öğrenim bilgilerini bizlerle paylaşmalarını istedik. Başvurular halen devam etmekte. Bugün itibarıyla bu başvurular 3 bini bulmuş vaziyettedir. Bu başvuruların sayı itibarıyla kaç olacağını şu an kestirmemiz mümkün değil. Oradaki bütün öğrencilerin tamamının buraya gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz” diye konuştu.

“Öğrencilerimizi dışarıda bırakmak istemeyiz”

Üniversitelerine dönememiş, savaş sebebiyle Türkiye’de olan öğrencilerin eğitimden uzak durmamasını arzu ettiklerini belirten Özvar, Ukrayna’da kaç Türk üniversite öğrencisi olduğunun net sayısını bilmediklerini kaydetti. Özvar, şunları söyledi:

“Burada hakkaniyeti, adaleti, fırsat eşitliğini mutlaka gözetmemiz de gerekmektedir. Aynı zamanda şu an itibarıyla üniversitelerine dönememiş, henüz dönmemiş, savaş sebebiyle ülkemizde olan öğrencilerimizin de boşta kalmamasını, yükseköğretimden uzak durmamasını arzu ediyoruz. Özel öğrenci statüsünde de öğrencilerimiz burada Türkiye’de bir müddet misafir, konuk öğrenci olarak devam edebileceklerdir. Öğrencilerimizi dışarıda bırakmak istemeyiz. Kesin net rakamları bizler de şu anda oluşturmaya çalışıyoruz. Ukrayna’da kaç tane üniversite öğrencimiz mevcuttur, onları inşallah bizler de teyit ettikten sonra sizlerle paylaşma yoluna gideceğiz. Savaş bitmeden Türk vatandaşı öğrencilerin tekrardan Ukrayna’ya dönebilmeleri mümkün değil. Bunu mutlaka dikkate alarak, hesaba katarak öğrenim sürelerinin hesap edileceğini paylaşmak isterim.”