YÖK Başkanı Özvar: "(Sınavlarda barajın kaldırılması) Buradaki esas amacımız daha fazla adayın tercih yapabilme hakkına ulaşmasıdır."

- (Sınavlarda barajların kaldırılması) Biz burada programların puanlarını düşürmüyoruz. Bu durum öğrencilerin hiç soru çözmeden okullara girmesi anlamına gelmiyor."

- "Bu yeni sistem aslında daha fazla öğrencinin kontenjanlara ulaşabilmesi anlamına geliyor."

- "Öğrencinin üzerindeki barajı geçme stresi kalktığı için, öğrencilerimizden geri aldığımız bildirim motivasyonlarının arttığı yönünde."