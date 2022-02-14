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YÖK Başkanı Özvar: "(Sınavlarda barajın kaldırılması) Buradaki esas amacımız daha fazla adayın tercih yapabilme hakkına ulaşmasıdır."
YÖK Başkanı Özvar: "(Sınavlarda barajın kaldırılması) Buradaki esas amacımız daha fazla adayın tercih yapabilme hakkına ulaşmasıdır."
Eğitim 14.02.2022, 11:28
YÖK Başkanı Özvar: "(Sınavlarda barajın kaldırılması) Buradaki esas amacımız daha fazla adayın tercih yapabilme hakkına ulaşmasıdır."
- (Sınavlarda barajların kaldırılması) Biz burada programların puanlarını düşürmüyoruz. Bu durum öğrencilerin hiç soru çözmeden okullara girmesi anlamına gelmiyor."
- "Bu yeni sistem aslında daha fazla öğrencinin kontenjanlara ulaşabilmesi anlamına geliyor."
- "Öğrencinin üzerindeki barajı geçme stresi kalktığı için, öğrencilerimizden geri aldığımız bildirim motivasyonlarının arttığı yönünde."