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YÖK Başkanı Özvar: "Öğrencinin üzerindeki barajı geçme stresi kalktığı için, öğrencilerimizden geri aldığımız bildirim, motivasyonlarının arttığı yönünde."
YÖK Başkanı Özvar: "Öğrencinin üzerindeki barajı geçme stresi kalktığı için, öğrencilerimizden geri aldığımız bildirim, motivasyonlarının arttığı yönünde."
Eğitim 14.02.2022, 11:09
YÖK Başkanı Özvar: "Öğrencinin üzerindeki barajı geçme stresi kalktığı için, öğrencilerimizden geri aldığımız bildirim, motivasyonlarının arttığı yönünde."