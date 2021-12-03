YÖK Başkanı Özvar: “İki ülke arasındaki bilimsel, kültürel ve teknolojik ilişkiler bir üst seviyeye taşınacaktır”

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye çalışma ziyaretinde bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Azerbaycan ve Türkiye’nin dünyaya örnek teşkil edecek bir yüksek öğretim kurumunu hayata geçireceğini vurgulayacak, “İnşallah bu kurumla birlikte iki ülke arasındaki bilimsel, kültürel ve teknolojik ilişkiler bir üst seviyeye taşınacaktır” dedi.

Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Azerbaycan’da Türkiye ile ortak üniversite kurulması için başlatılan çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye-Azerbaycan ortak üniversitesinin oluşturulması için müzakerelere başladıklarını belirten Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, kısa zamanda projenin çok başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaklarını kaydetti. Açılacak ortak üniversitede eğitim kalitesinin en az Türkiye’deki kadar iyi olmasını amaçladıklarını belirten Bakan Emrullayev, “Mevkidaşlarımızdan aynı kalitede eğitim vermelerini bekliyoruz. Bu derslerin kalitesiyle yakından ilgileneceğiz. Her bir ülkenin gelişmesi yeni teknolojilerden ve temel eğitim, bilim alanlarına bağlıdır. Azerbaycan eğitim sistemine yeni bir nefesin gelmesi bakımından Türkiye ve Azerbaycan tarafından kurulacak ortak üniversitenin büyük bir katkısı olacağına inanıyorum. Eğitimin kalitesi, Azerbaycan’daki üniversiteler ile rekabetin ve işbirliğinin artması için katkısı olacaktır” dedi.

“Çok verimli toplantılar yaptık”

Türkiye-Azerbaycan arasındaki yüksek öğretim hayatına ilişkin Azerbaycan’da çok önemli görüşmeler ve müzakereler gerçekleştirdiklerini belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise, “Çok verimli toplantılar yaptığımızı belirtmek isterim. Her iki ülkenin çok kıymetli devlet başkanları siyasi bir irade ortaya koyarak Türkiye ile Azerbaycan arasında bir üniversitenin kurulması hususunda hemfikir oldular. Bizler de bakan beyle birlikte böyle bir üniversitenin nasıl kurulabileceği hususunda birlikte çok faydalı, verimli toplantılar birkaç gündür yapıyoruz” diye konuştu.

Azerbaycan ve Türkiye’nin dünyaya örnek teşkil edecek bir yüksek öğretim kurumunu hayata geçireceğini belirten Özvar, “İnşallah bu kurumla birlikte iki ülke arasındaki bilimsel, kültürel ve teknolojik ilişkiler bir üst seviyeye taşınacaktır. Önümüzdeki günlerde de bu üniversite ile alakalı yeni gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ben de bizzat Sayın Aliyev’den bu üniversitenin kuruluşu hususunda ortaya koyduğu iradeyi bizzat kendim de işittim ve birlikte bu konuda bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu kararlılıkla, irade ile Azerbaycan’da böyle bir kurumun tarihi temellerini tabiri caizse atmış oluyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.

“Kurulacak ortak üniversite Türkiye’nin yüksek öğretim tecrübesinin ve birikiminin Azerbaycan’a taşınması için olanak sağlayacak”

Kurulacak üniversitenin Türkiye’nin yüksek öğretim tecrübesinin ve birikiminin Azerbaycan’a taşınması için olanak sağlayacağını ifade eden Özvar, “Buradaki birikimle kaynaştırabileceğimiz ve bir etkileşim meydana getirebileceğimiz bir yapı inşa ediyoruz. Bu açıdan böylesi bir üniversitenin ancak uluslararası bir işbirliği veya anlaşması ile vücuda gelebileceğini düşünüyoruz. Tabii bu Azerbaycan’da kurulacak bir üniversite olacak. Eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve toplumsal sorumluluk projelerini ihtiva edecek. Hem bir taraftan öğrenci yetiştireceğiz hem de öğretim elemanı, ilim insanlarını bir şekilde buluşturmak ve iki ülke arasında daha hareketli hale getirmeyi arzu ediyorum. Buradaki en önemli husus iki devletin bir siyasi iradesiyle böyle bir oluşum meydana gelmesi, böyle bir kurumun müesses hale gelmesi, kurulması noktasındaki kararlılıktır” dedi.

“Üniversitenin kuruluşu ciddi gayret ve zaman istiyor”

Üniversitenin kuruluşunun ciddi gayret ve zaman istediğini vurgulayan Özvar, “Aceleye gelecek bir iş değil ama biz kararlılıkla, vakit kaybetmeden böyle bir kurumu, böyle bir üniversitenin temellerini atmış oluyoruz. Her iki ülkenin kendisine mahsus yüksek öğretim mevzuatı var, üniversite yönetim anlayışları var. Bunları uyumlu hale getirecek şekilde ciddi bir çalışma içerisinde olduğumuzu sizlere ifade etmek isterim. Biz iyi niyetle, böyle bir kurumun inşası için, kurulması için gayret içerisindeyiz. İnşallah bunun meyvelerini, semeresini de hep birlikte toplayacağız ve gelecekte her iki ülkenin bilim ve teknoloji performansına, iktisadi gelişmesine, inovatif, yenilikçi çalışmalarına fevkalade katkı sağlayacak veya bunların gelişmesinde önemli roller oynayacaktır diye düşünüyoruz bu yeni kurumumuzun” diye konuştu.