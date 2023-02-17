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YÖK Başkanı Özvar, depremden etkilenen öğrencilerin uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabileceğini dile getirdi.
YÖK Başkanı Özvar, depremden etkilenen öğrencilerin uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabileceğini dile getirdi.
Eğitim 17.02.2023, 14:34
YÖK Başkanı Özvar, depremden etkilenen öğrencilerin uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabileceğini dile getirdi.